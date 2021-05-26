Тревожным для Израиля сигналом стало то, что Саудовская Аравия задержала полет через свое воздушное пространство рейса 661 компании Israir. Пассажиры, которые должны были отправиться из Тель-Авива в Дубай, провели больше десяти часов в ожидании, пока перевозчик получит официальное разрешение саудовских чиновников войти в воздушное пространство королевства. После оказалось, что рейс отменен.

На фоне сближения ряда арабских государств с сионистскими властями Саудовская Аравия открывала небо для израильской авиации. Без его санкции полеты в Эмираты занимают около восьми часов – вместо трех.

Уже появились предположения, что запрет для Israir носит политически мотивированный характер – из-за провокационных действий Израиля в секторе Газа. Агрессия сионистского правительства встретила единодушное осуждение мусульманских стран. Выраженной дипломатической защиты его действия не получили даже со стороны США. Визит госсекретаря Энтони Блинкена в Израиль показал, что американская сторона считает необходимым восстановить международную помощь палестинцам. Правда, как говорят источники New York Times из числа израильских официальных лиц, сионистское правительство настороженно относится к инициативам своего основного союзника.

Цена притязаний на Аль-Кудсаш-Шари

Это второй раз за год, когда своеволие Израиля в районе Аль-Кудс аш-Шариприводит к закрытию авиамаршрутов. Предположительно планировавшийся 11 марта визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ОАЭ оказался отменен из-за отказа Иордании пропускать самолет политика. С поездкой премьера были связаны определенные ожидания: предполагалось, что визит станет венцом всего процесса арабо-еврейского сближения и поможет премьерской партии «Ликуд» одержать победу на весенних выборах в Кнессет (парламент). Были версии, что кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман прибудет в ОАЭ для обсуждения с Нетаньяху перспектив углубления сотрудничества, особенно в свете «перекалибровки» американской политики.

Однако отмена поездки, как предполагают наблюдатели, произошла из-за того, что Иордания объявила демарш и закрыла воздушное пространство. Этому предшествовал серьезный скандал, который случился в районе Аль-Кудс аш-Шари с иорданским наследным принцем Хусейном бин Абдаллой. Его паломнический подъем к мечети Аль-Акса, на пороге которой был убит его прапрадед, был официально запланирован 10 марта. В ходе проработки деталей визита израильская сторона определила число охранников, которые могли сопровождать сына монарха. Впоследствии сионистское государство обвинило Хусейна в нарушении договоренностей. Откровенного хамства израильтян иорданский наследный принц терпеть не стал и отменил свою поездку.

Никаких извинений от Нетаньяху не последовало.

Злоупотребление доверием

Несмотря на сотрудничество по линии спецслужб, отношения Саудовской Аравии и Израиля эпизодически ослабляются. В начале этого года циркулировали сообщения, что Эр-Рияд оборвал негласные каналы связи. Это коснулось не только переговоров, но и координации в сфере обмена разведданными, что удивило израильскую политическую элиту. Причина бойкота была проста: осенью минувшего года канцелярия Нетаньяху без какого-либо разрешения с саудовской стороны рассказала израильским и мировым СМИ детали секретной встречи, которая состоялась на побережье Красного моря между кронпринцем Мухаммедом и премьер-министром сионистского государства. Визит делегации Израиля в Саудовскую Аравию якобы прошел в то время, когда в королевстве находился Майкл Помпео.

По сообщениям западных СМИ, израильтяне добивались от королевства подвижек в вопросе установления дипломатических отношений, однако кронпринц Мухаммед отказался от такой затеи, не захотев делать подарок уходящей на тот момент администрации Дональда Трампа.

По неофициальным данным, сионистское правительство было крайне расстроено бойкотом Саудовской Аравии. Официальным лицам Израиля даже пришлось приносить извинения за обнародование данных. Впоследствии контакты возобновились, но осадок остался.

То, что арабские государства, заключившие с сионистским правительством дипломатическую сделку, получили сомнительную выгоду, доказывают и появившиеся накануне сообщения, что администрация президента США теперь колеблется в том, продавать ли ей истребители F-35 властям ОАЭ. Сделка была согласована, как предполагали западные СМИ, в рамках так называемых Авраамовых соглашений еще при Трампе, однако сейчас Вашингтон обеспокоен китайским креном эмиратской политики и готов, как кажется, заблокировать контракт. Такая ситуация достаточно хорошо иллюстрирует, насколько велик срок годности у американских инициатив по сближению Израиля и стран региона, отношения которых оказались подорваны наступательной операцией на палестинские территории и откровенной экспансией в Аль-Кудс.