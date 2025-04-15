В интервью турецкому телеканалу NTV министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что достигнута беспрецедентная договоренность между Арменией и Азербайджаном по тексту проекта мирного соглашения. По словам министра, в документе стороны взаимно признают территориальную целостность друг друга в границах бывших союзных республик на момент распада СССР.

Мирзоян отметил, что в случае ратификации документ предусматривает создание двусторонней комиссии, которая будет следить за выполнением соглашения и решать возможные спорные ситуации.

«Это действительно историческое достижение. Мы готовы начать консультации по месту и дате подписания», — заявил он.

Отвечая на вопрос о возможном месте подписания, Мирзоян указал, что это может быть как армяно-азербайджанская граница, так и любая третья страна. При этом он отметил, что после достижения договоренности по тексту Баку озвучил ряд предварительных условий, включая требования по Конституции Армении и роли Минской группы.

«Мы предложили подписать два документа в один день: мирный договор и совместное обращение в ОБСЕ с инициативой о закрытии Минской группы, поскольку ее актуальность отпадает в случае подписания соглашения», — пояснил глава МИД.

Говоря о мониторинговой миссии ЕС, Мирзоян отметил, что если будет подписан мирный договор и продолжится процесс делимитации границы, необходимость в международной миссии отпадет.

Комментируя замечания Баку по поводу Конституции Армении, Мирзоян заявил, что в основном законе нет территориальных претензий к Азербайджану, а ссылки на Декларацию независимости носят преамбулаторный характер. Он также подчеркнул, что аналогичные исторические формулировки есть и в Конституции Азербайджана, ссылающейся на первую Азербайджанскую республику, претендовавшую на территории современной Армении.

Однако, по его словам, проект соглашения решает этот вопрос, поскольку содержит четкие формулировки взаимного признания территорий, что уже получило положительное заключение Конституционного суда Армении в аналогичном контексте.

Мирзоян подчеркнул, что Ереван поддерживает разблокировку транспортной инфраструктуры, но против концепции «экстерриториального коридора». Он сообщил, что Армения предложила использовать современные технологии, включая электронное декларирование, сканеры и страхование для обеспечения свободного и прозрачного транзита грузов.

«Мы предложили начать с железнодорожного сообщения для грузов, а затем перейти к пассажирским перевозкам. Этот проект также может привести к восстановлению сообщения между Арменией и Турцией», — отметил он.

Мирзоян заявил, что диалог с Анкарой активен: проходят встречи на уровне министров, спецпредставителей, а также ведомств. Он напомнил о совместных проектах — исследовании инфраструктуры на контрольно-пропускном пункте Маргара-Алиджан и линии Гюмри-Карс, а также обсуждении восстановления моста Ани.

По его словам, окончательная нормализация и открытие границ между Арменией и Турцией зависят и от прогресса в армяно-азербайджанском урегулировании.

«Но мы считаем, что открытие границы с Турцией также может позитивно повлиять на процесс с Азербайджаном», — добавил министр.

Глава МИД Армении выразил обеспокоенность общей глобальной нестабильностью, включая войну в Украине и кризис в отношениях между Россией и Западом. На этом фоне, по его словам, странам региона важно самим выбирать, хотят ли они усилить напряженность или стать «островом стабильности».

«Мы никогда не были так близки к миру. Вопрос в том, сможем ли мы использовать этот шанс. Со своей стороны Армения действует максимально конструктивно», — заявил Мирзоян.

В завершении интервью он подчеркнул, что время для мира, возможно, никогда не будет идеальным, но «такого шанса, как сейчас, у нас еще не было».