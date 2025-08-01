Белый дом ввел визовые санкции против представителей Палестинской администрации и членов Организации освобождения Палестины (ООП).

Госдепартамент США заявил, что якобы палестинские власти «подрывают мирный процесс с Израилем» — хотя именно израильские делегаты отказались подписывать мирное соглашение с ХАМАС на прошлой неделе.

Палестинское движение выдвинуло требование о полном прекращении конфликта и выводе израильских войск из Газы, однако в последний момент Тель-Авив отверг эти пункты. Почти сразу же в кабинете Нетаньяху заговорили о плане аннексировать части Газы и начать строительство незаконных еврейских поселений.

Визовые ограничения вступают в силу с 1 августа и запрещают въезд в США для указанных лиц, но конкретные имена американские власти не раскрыли.

В заявлении Госдепа подчеркивается, что власти Палестины и ООП пытаются «интернационализировать» конфликт, включая обращения в Международный уголовный суд и призывы добиться признания палестинской государственности.