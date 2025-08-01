Белый дом ввел визовые санкции против представителей Палестинской администрации и членов Организации освобождения Палестины (ООП).
Госдепартамент США заявил, что якобы палестинские власти «подрывают мирный процесс с Израилем» — хотя именно израильские делегаты отказались подписывать мирное соглашение с ХАМАС на прошлой неделе.
Палестинское движение выдвинуло требование о полном прекращении конфликта и выводе израильских войск из Газы, однако в последний момент Тель-Авив отверг эти пункты. Почти сразу же в кабинете Нетаньяху заговорили о плане аннексировать части Газы и начать строительство незаконных еврейских поселений.
Визовые ограничения вступают в силу с 1 августа и запрещают въезд в США для указанных лиц, но конкретные имена американские власти не раскрыли.
В заявлении Госдепа подчеркивается, что власти Палестины и ООП пытаются «интернационализировать» конфликт, включая обращения в Международный уголовный суд и призывы добиться признания палестинской государственности.
В Палестинской администрации и ООП пока не дали комментариев. Эти структуры традиционно выступают за признание палестинской государственности международными организациями и иностранными государствами — возможно, как раз это и стало причиной, почему США решили так своеобразно наказать палестинцев.
На этой неделе наметился дипломатический раскол между США и их союзниками по «Большой семерке» в вопросе признания Палестины. Канада заявила, что в сентябре на сессии Генассамблеи ООН намерена признать государство Палестина. Франция также выразила поддержку, а Великобритания пообещала сделать то же самое, если к сентябрю боевые действия в Газе не прекратятся.
Израиль резко осудил шаги Канады, Франции и Великобритании. Президент США Дональд Трамп также раскритиковал решения союзников и назвал их «ничего не значащими».
Кроме того, США и Израиль показательно бойкотировали международную конференцию в Нью-Йорке по мирному урегулированию, организованную Францией и Саудовской Аравией 28-30 июля.