ПОЛИТИКА
2 мин чтения
США ударили санкциями по Палестине
Вашингтон ввел визовые ограничения против палестинского руководства
Госдеп США ввел санкции против руководства Палестины / Reuters
1 августа 2025 г.

Белый дом ввел визовые санкции против представителей Палестинской администрации и членов Организации освобождения Палестины (ООП).

Госдепартамент США заявил, что якобы палестинские власти «подрывают мирный процесс с Израилем» — хотя именно израильские делегаты отказались подписывать мирное соглашение с ХАМАС на прошлой неделе.

Палестинское движение выдвинуло требование о полном прекращении конфликта и выводе израильских войск из Газы, однако в последний момент Тель-Авив отверг эти пункты. Почти сразу же в кабинете Нетаньяху заговорили о плане аннексировать части Газы и начать строительство незаконных еврейских поселений.

Визовые ограничения вступают в силу с 1 августа и запрещают въезд в США для указанных лиц, но конкретные имена американские власти не раскрыли.

В заявлении Госдепа подчеркивается, что власти Палестины и ООП пытаются «интернационализировать» конфликт, включая обращения в Международный уголовный суд и призывы добиться признания палестинской государственности.

В Палестинской администрации и ООП пока не дали комментариев. Эти структуры традиционно выступают за признание палестинской государственности международными организациями и иностранными государствами — возможно, как раз это и стало причиной, почему США решили так своеобразно наказать палестинцев.

На этой неделе наметился дипломатический раскол между США и их союзниками по «Большой семерке» в вопросе признания Палестины. Канада заявила, что в сентябре на сессии Генассамблеи ООН намерена признать государство Палестина. Франция также выразила поддержку, а Великобритания пообещала сделать то же самое, если к сентябрю боевые действия в Газе не прекратятся.

Израиль резко осудил шаги Канады, Франции и Великобритании. Президент США Дональд Трамп также раскритиковал решения союзников и назвал их «ничего не значащими».

Кроме того, США и Израиль показательно бойкотировали международную конференцию в Нью-Йорке по мирному урегулированию, организованную Францией и Саудовской Аравией 28-30 июля.

