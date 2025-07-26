Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия и Украина в целом согласны на проведение в Турции встречи лидеров при участии президента США Дональда Трампа. Однако, по словам министра, между Москвой и Киевом сохраняются расхождения по вопросу условий перемирия.

«Стороны обсуждали, при каких условиях и в каком формате могли бы встретиться лидеры. В принципе, обе стороны согласны на саммит с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Но у Путина и Зеленского разные условия по части прекращения огня. Именно этим должны заняться переговорные делегации», — заявил он в эфире NTV.

Фидан подчеркнул, что с начала конфликта Анкара последовательно работает над его завершением. По его словам, на прошедшей в Стамбуле трехсторонней встрече был достигнут прогресс в гуманитарных вопросах: «Мы согласовали механизм для обмена пленными, ранеными, телами погибших, больными и заключенными. Этот раунд предусматривает большее число людей. Механизм уже сформирован».

Комментируя ситуацию в Сирии, Хакан Фидан вновь указал на вмешательство Израиля. Он напомнил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху открыто выражал негативное отношение к восстановлению стабильности в Сирии.

«Мы всегда видели, что те, кто хочет воспользоваться слабостью и разобщенностью Сирии, стремятся удержать ее в яме безнадежности. Когда дипломатическими усилиями мы помешали реализации такого сценария, они начали разрабатывать новый», — сказал он.

Министр резко осудил столкновения между бедуинами и друзами в провинции Эс-Сувэйда. По его словам, Турция выступает за единство и целостность Сирии: «Мы наблюдали признаки активности по всей стране — на севере, юге, востоке и западе. Были заявления, призывы. Мы были вынуждены выступить с предупреждением. Единство не должно строиться на подавлении этнических или религиозных групп, но и позволять им поджигать страну тоже недопустимо».

Фидан подчеркнул, что центральное правительство должно уважать идентичность всех граждан и их права. При этом он добавил: «Никто, кроме государства, не должен иметь оружия. Но и государство не должно использовать силу, чтобы подавлять. Мы передали эти же послания Израилю по линии разведки и дипломатии».

Комментируя роль курдских вооруженных формирований, министр призвал их к немедленным переговорам с Дамаском.

«SDG должна без промедления и на добровольной основе договориться с центральным правительством и приступить к выполнению договоренностей. Если им нужна гарантия, мы готовы выступить посредником в вопросах прав, свобод и безопасности. Но оправдывать наличие вооруженных структур в стране больше невозможно», — сказал он.

Фидан напомнил, что 10 марта было подписано соглашение, в котором содержатся обязательства со стороны курдских сил. Он подчеркнул, что Турция выступает за решение без насилия, при котором будут сохранены права всех этнических групп.

Министр также заявил о готовности к законному сотрудничеству с Сирией в области обороны. Он отметил, что страна нуждается в технической и институциональной поддержке: «Без восстановления институтов невозможно обеспечить безопасность и порядок. Сирийская армия должна получить достаточную мощность для защиты границ и борьбы с угрозами, включая ДАЕШ».

Фидан прокомментировал также позицию США. По его словам, специальный представитель США по Сирии Том Баррак демонстрирует сбалансированный подход, а его заявления о том, что США не обещали создания курдского государства, являются «здравыми».

«Мы считаем это правильным сигналом. С Дамаском должен быть диалог, и мы признаем его легитимность», — добавил он.

Отвечая на вопрос о политике Израиля в Газе, министр назвал ее «обезумевшей яростью» и отметил, что международная поддержка Израиля снижается. Он также заявил: «Израиль пытается сделать Газу непригодной для жизни не только бомбардировками, но и голодом. Мы знаем, что они ездят по странам, уговаривая принять беженцев. Это проект по избавлению Газы от палестинцев. Мы ведем переговоры с партнерами и предупреждаем об этом».

Фидан указал, что в переговорах о прекращении огня сохраняются три основных разногласия: кто будет распределять гуманитарную помощь, отвод израильских войск и гарантии со стороны ХАМАС после освобождения всех пленных. Он подтвердил, что Турция поддерживает усилия по достижению соглашения.

Отвечая на вопрос о вероятности новой атаки Израиля на Иран, министр сказал: «Такой риск есть всегда. Я не думаю, что Иран нападет первым, если не будет атакован. Но обе стороны сейчас делают выводы из прошлых столкновений. Возможно, Израиль пересмотрит свои действия».

Фидан подтвердил, что в Стамбуле проходят консультации между Ираном и европейской тройкой. По его словам, Турция готова предоставлять площадку для переговоров.

Он также затронул тему Eurofighter: «Мы подошли к этапу, когда все готово. Подписанное соглашение — это уже готовность к действиям. Остались технические детали, которые будут прорабатывать наши команды. Если возникнут политические преграды, подключится дипломатия».

Глава МИД Турции сообщил, что Еврокомиссия согласовала решение о выдаче долгосрочных и многократных шенгенских виз тем, кто уже получал их ранее. Он отметил, что ведутся переговоры о модернизации Таможенного союза и работе Европейского инвестиционного банка.

Завершая интервью, Хакан Фидан заявил: «Мы работаем над целью «Турцией без террора». Этот процесс идет честно, прозрачно. Мы не играем, не манипулируем. Цель — чтобы против нашей страны не осталось ни одной угрозы».