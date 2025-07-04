Иран заранее предупредил о ракетном ударе по крупной американской авиабазе в Катаре в прошлом месяце в ответ на удары США по ядерной программе Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая на мероприятии в Айове, посвященном годовщине до 250-летия Америки, Трамп заявил, что Иран заблаговременно проинформировал его о намерении нанести ракетные удары по авиабазе Аль-Удейд, которая служит передовой штаб-квартирой Центрального командования США на Ближнем Востоке.

«Знаете, они позвонили мне, чтобы сказать, что должны нанести удар по нам. Это был Иран, очень уважительно. Это означает, что они нас уважают, — сказал он. — Поскольку мы сбросили 14 бомб, они сказали: «Мы хотели бы нанести 14 ударов по вам». Я сказал: «Давайте. Я понимаю».

По словам Трампа, Иран также сообщил точное время атаки. «Они сказали, где будут это делать. Я сказал: «Хорошо». Мы эвакуировали форт. Это была красивая военная база в Катаре», — заявил он. «Они сказали: «Сэр, час дня». Я сказал, что это нормально».

«Можете себе представить? Они были достаточно любезны — это Иран — позвонить мне и сказать, что хотели бы обстрелять меня 14 раз... Я сказал: «Давайте». И они выпустили 14 высококлассных, очень быстрых ракет. Каждая из них была сбита», — добавил президент.

Удар, произошедший 23 июня, последовал после почти двух недель эскалации в регионе, которая началась 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по иранским военным и ядерным объектам. Тегеран ответил ракетными ударами и атаками дронов, а США ударили по трем иранским ядерным объектам. Конфликт завершился при посредничестве США перемирием, вступившим в силу 24 июня.

Трамп также повторил свое утверждение о том, что американские авиаудары уничтожили ядерную программу Ирана. «Ядерное обогащение Ирана было уничтожено, — сказал он. — Помните, когда CNN говорил, что оно не было уничтожено? Теперь это доказано... оно было уничтожено».

Пентагон в среду заявил, что ядерная программа Ирана была «отброшена назад» на один-два года в результате недавних американских авиаударов.