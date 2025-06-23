Дональд Трамп отреагировал на ракетный удар Ирана по американской базе в Катаре, назвав его «очень слабым ответом». По его словам, из 14 запущенных ракет системы ПВО сбили 13, а одна упала в безлюдной зоне.

«Ни один американец или гражданин Катара не пострадал, ущерб минимален. Похоже, Иран просто выпустил пар, — написал Трамп в Truth Social. — Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заблаговременно уведомил нас, что позволило не потерять ни одной жизни и никто не пострадал».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые прокомментировал атаку, заявив, что Тегеран «не начинал этот конфликт, но не потерпит агрессии».

«Мы никому не угрожали и ни в коем случае не потерпим угроз от кого бы то ни было, не подчинимся ничьим угрозам — такова логика иранского народа», — говорится в сообщении на его странице в X.

В отдельном посте Трамп поблагодарил эмира Катара за усилия по стабилизации обстановки и завершил сообщением: «ПОЗДРАВЛЯЮ МИР! ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА!»

Ранее в Пентагоне заявили, что действия Ирана носили скорее символический, нежели масштабный характер.