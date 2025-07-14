Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что единственным решением по Газе является полный вывод израильских войск и передача контроля над регионом законной палестинской администрации. Об этом он сообщил на встрече с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в Аммане.

По данным палестинского агентства WAFA, стороны обсудили последние события на оккупированных территориях. Аббас подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, обмена пленными и доставки гуманитарной помощи.

«Необходимо как можно скорее обеспечить прекращение огня, освободить всех израильских пленных и палестинских заключенных, а также незамедлительно доставить гуманитарную помощь в сектор Газа», — заявил он.

Аббас подчеркнул, что Государство Палестина должно при поддержке международного сообщества взять на себя полную ответственность за сектор Газа. Он также призвал движение ХАМАС сложить оружие и подчиниться политической программе Организации освобождения Палестины.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на предложенные условия 60-дневного перемирия, разработанные при посредничестве Катара и Египта. Это предложение было передано ХАМАС.

ХАМАС в ответ сообщил посредникам о положительном отношении к инициативе и выразил готовность к переговорам по реализации соглашения. Однако израильская сторона отвергла внесенные правки и назвала их неприемлемыми. Несмотря на это, израильская делегация отправилась в Доху для участия в переговорах.

Как сообщают источники, большинство разногласий было устранено. Главным камнем преткновения остается намерение Израиля сохранить контроль над районом коридора Моран, соединяющего Рафах и Хан-Юнус, а также над частью южной Газы.