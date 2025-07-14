ВОЙНА В ГАЗЕ
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Палестина берет ответственность за регион
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что администрация готова взять на себя полную ответственность за сектор Газа при поддержке международного сообщества
Палестина берет ответственность за регион
Президент Палестины Махмуд Аббас / Reuters
14 июля 2025 г.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что единственным решением по Газе является полный вывод израильских войск и передача контроля над регионом законной палестинской администрации. Об этом он сообщил на встрече с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в Аммане.

По данным палестинского агентства WAFA, стороны обсудили последние события на оккупированных территориях. Аббас подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, обмена пленными и доставки гуманитарной помощи.

«Необходимо как можно скорее обеспечить прекращение огня, освободить всех израильских пленных и палестинских заключенных, а также незамедлительно доставить гуманитарную помощь в сектор Газа», — заявил он.

Аббас подчеркнул, что Государство Палестина должно при поддержке международного сообщества взять на себя полную ответственность за сектор Газа. Он также призвал движение ХАМАС сложить оружие и подчиниться политической программе Организации освобождения Палестины.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на предложенные условия 60-дневного перемирия, разработанные при посредничестве Катара и Египта. Это предложение было передано ХАМАС.

ХАМАС в ответ сообщил посредникам о положительном отношении к инициативе и выразил готовность к переговорам по реализации соглашения. Однако израильская сторона отвергла внесенные правки и назвала их неприемлемыми. Несмотря на это, израильская делегация отправилась в Доху для участия в переговорах.

Как сообщают источники, большинство разногласий было устранено. Главным камнем преткновения остается намерение Израиля сохранить контроль над районом коридора Моран, соединяющего Рафах и Хан-Юнус, а также над частью южной Газы.

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