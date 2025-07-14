Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о стремительном росте недоедания среди детей в секторе Газа. По данным организации, в июне этого года диагноз «недоедание» был поставлен более чем 5800 детям, при этом свыше тысячи из них страдают от тяжелой острой формы.

Это уже четвертый месяц подряд, когда число голодающих детей в Газе продолжает расти. В заявлении, опубликованном в социальной сети X, ЮНИСЕФ призвал к «срочной, быстрой и всеобъемлющей гуманитарной помощи» для палестинского населения.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, блокада и продолжающаяся военная кампания Израиля привели к распространению голода и массовым жертвам среди гражданского населения, особенно детей.

Сектор Газа остается под блокадой Израиля почти 18 лет. С начала текущей войны более 1,5 млн из 2,4 млн жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) также предупредило об ухудшении ситуации. По его данным, с марта число случаев недоедания резко возросло на фоне ограничений, введенных Израилем.

С 2 марта через пограничные пункты было пропущено лишь ограниченное число грузовиков с гуманитарной помощью. По оценкам БАПОР, для минимального удовлетворения потребностей сектора Газа ежедневно необходимо не менее 500 грузовиков.

БАПОР сообщает, что в клиниках фиксируется значительный рост числа пациентов с признаками недоедания после ужесточения блокады.

С 7 октября Израиль продолжает разрушительную военную кампанию в Газе, сопровождаемую массовыми убийствами, голодом и насильственным перемещением мирных жителей.

Международный суд призвал к немедленному прекращению огня, однако Израиль продолжает операции, игнорируя требования мирового сообщества.