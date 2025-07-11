ТУРЦИЯ
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Турция перешла важный рубеж на пути к миру
Вице-председатель Партии справедливости и развития Эфкан Ала заявил, что Турция достигла важного этапа на пути к избавлению от терроризма
Турция перешла важный рубеж на пути к миру
Вице-председатель Партии справедливости и развития Эфкан Ала / AA
11 июля 2025 г.

Вице-председатель Партии справедливости и развития (AK Parti) Эфкан Ала заявил, что Турция преодолела очередной критический рубеж в процессе разоружения и избавления от угрозы терроризма.

По его словам, достичь этого этапа стало возможным благодаря решительной позиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели, поддержке политических партий и силе, которую дал турецкий народ.

«Сегодня мы переходим к этапу сдачи оружия. Это ключевой шаг на пути к Турции без террора. Отныне ответственность лежит на всех сторонах, чтобы довести процесс до успешного завершения», — отметил он.

Ала подчеркнул, что на фоне региональных вызовов любые шаги, укрепляющие братство, безопасность и стабильность 86 млн граждан Турции, имеют особое значение.

Он заверил, что начатая с большой тщательностью работа будет продолжена с тем же вниманием: «Турция, освободившаяся от оков терроризма, будет уверенно двигаться к общему будущему».

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