Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик выступил с жесткой критикой действий Израиля, подчеркнув недопустимость агрессии с целью смены власти в другой стране.

«Ни одна страна не может оправдать нападение на другую государством тем, что хочет смены режима. То, что раньше пытались сделать с помощью террористических актов, теперь реализуется руками израильского правительства», — заявил он.

По словам Челика, если атаки на Иран сочетаются с намерениями вмешаться в его внутренние дела, включая возможное покушение на религиозного лидера, это означает переход «к новой фазе варварства». Он подчеркнул, что такой сценарий вызывает самые мрачные опасения и может привести к крайне опасным последствиям для всего региона.

«В такой обстановке никто не может быть уверен в своей безопасности», — добавил он.

Челик также раскритиковал заявления о том, что действия Израиля направлены на защиту его граждан: «Нет никаких оснований утверждать, что все это делается ради безопасности Израиля. Наоборот, именно агрессивная политика правительства Нетаньяху делает израильтян — особенно мирных граждан — самыми незащищенными людьми».

Он заявил, что из-за этой политики многие граждане Израиля уже покидают страну.

«Сегодня самой большой угрозой для Израиля является его собственное правительство», — подчеркнул Челик.