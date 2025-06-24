ТУРЦИЯ
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Турция предостерегла от вмешательства во внутренние дела Ирана
Попытки смены режима в Иране через военную агрессию ведут регион к чрезвычайно опасным последствиям, заявил официальный представитель Партии справедливости и развития Омер Челик
Турция предостерегла от вмешательства во внутренние дела Ирана
Представитель Партии справедливости и развития Омер Челик / AA
24 июня 2025 г.

Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик выступил с жесткой критикой действий Израиля, подчеркнув недопустимость агрессии с целью смены власти в другой стране.

«Ни одна страна не может оправдать нападение на другую государством тем, что хочет смены режима. То, что раньше пытались сделать с помощью террористических актов, теперь реализуется руками израильского правительства», — заявил он.

По словам Челика, если атаки на Иран сочетаются с намерениями вмешаться в его внутренние дела, включая возможное покушение на религиозного лидера, это означает переход «к новой фазе варварства». Он подчеркнул, что такой сценарий вызывает самые мрачные опасения и может привести к крайне опасным последствиям для всего региона.

«В такой обстановке никто не может быть уверен в своей безопасности», — добавил он.

Челик также раскритиковал заявления о том, что действия Израиля направлены на защиту его граждан: «Нет никаких оснований утверждать, что все это делается ради безопасности Израиля. Наоборот, именно агрессивная политика правительства Нетаньяху делает израильтян — особенно мирных граждан — самыми незащищенными людьми».

Он заявил, что из-за этой политики многие граждане Израиля уже покидают страну.

«Сегодня самой большой угрозой для Израиля является его собственное правительство», — подчеркнул Челик.

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