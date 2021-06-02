В МИД РФ и Кремле 2 июня заявили, что изучают решение Хартума, о котором объявил накануне глава Генштаба ВС Судана генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн. Военачальник сообщил, что африканская страна ведет консультации по пересмотру российско-суданского соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) на берегу Красного моря: «ряд статей документа нес некоторый вред Судану». Аль-Хусейн отметил, что договоренности были подписаны в эпоху экс-президента Омара Башира и не были ратифицированы законодательным органом, «как того требует процедура одобрения международных договоров».

У Хартума «есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов», подчеркнул глава Генштаба. Аль-Хусейн отметил, что это не означает прекращение действия сделки: она будет выполнена, если будет учитывать интересы и Москвы, и Хартума, не причиняя вреда последнему.

«В прошлом Судан вынужден был ограничиваться военным сотрудничеством с Россией и Китаем, – открыто заметил аль-Хусейн, имея в виду времена Башира. – Однако в нынешнюю эпоху после того, как государство было исключено из американского списка стран – спонсоров международного терроризма, мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада». В то же время военачальник сделал оговорку: пересмотр условий сделки по созданию ПМТО в Порт-Судане никак не связан с логикой американо-суданских отношений.

Недооценили суданцев

Первая половина этого года была довольно насыщенной с точки зрения визитов в Судан представителей российского военного официоза. В феврале страну посетила рекогносцировочная комиссия Минобороны, которая занималась уточнением технических возможностей принимающей стороны и необходимого объема вспомогательных зданий и сооружений.

В российском оборонном ведомстве тогда отрапортовали, что решения о начале строительства будут приниматься после составления специального доклада, однако сроки начала строительства ПМТО ВМФ называть поостереглись. А в середине мая в Судане побывала российская военная делегация высокого уровня, которую возглавил заместитель министра обороны Александр Фомин.

Несмотря на то, что подготовкой сделки о создании российского военного объекта в Порт-Судане занимались главным образом люди одиозного российского бизнесмена Евгения Пригожина, стоящего за частной военной компанией (ЧВК) «Вагнера», свою часть работы должен был выполнить и российский военный официоз.

Сырость договоренностей с суданской стороной не помешала Москве расписать связанные с африканской страной планы на год вперед. В середине мая командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в разговоре с изданием «Красная звезда» сообщил, что корабли Балтфлота в 2021 году совершат семь дальних походов, несколько из которых пройдут в дальней морской зоне. Среди пунктов назначения он уверенно назвал и Порт-Судан.

В начале этого года бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко рассказывал российским СМИ, что «три-четыре будет достаточно для того, чтобы создать инфраструктуру» объекта ВМФ на берегу Красного моря. «Наши корабли смогут туда заходить, пополнять запасы и осуществлять какой-то ремонт», – размышлял Кравченко.

Гарантии влияния

Не исключено, что пересмотр сделки о создании ПМТО в Порт-Судане стал возможен не только из-за вмешательства в процесс его согласования людей, имеющих только опосредованное отношение к власти, но и, вполне вероятно, из-за непродуманности комплекса российских обязательств.

После исключения из списка Государственного департамента США в качестве спонсоров терроризма в конце 2020 года Судан активизировал свою деятельность по поиску инвесторов. Однако первыми в его списке целей стали региональные игроки, которые начали выстраивать с новыми переходными структурами власти отношения, увязывая вопрос с собственным влиянием в стране напрямую с деловыми интересами и инвестициями.

В мае вложиться в суданский Дарфур выразили намерение Объединенные Арабские Эмираты. Катарская сторона недавно поспешила предложить Хартуму создание инвестиционной зоны. Отдельный канал помощи предоставляет Саудовская Аравия, которая изучает способы инвестирования в сельское хозяйству и экономику страны.

В конце мая представители переходных структур Судана посетили и Анкару. Хартум на переговорах представлял замглавы Суверенного совета Мухаммад Хамдан Дагло, который призвал всех иностранных инвесторов, и главным образом турецких, не бояться вложений в экономику африканского государства. Спустя день после визита суданский министр городского развития Абдулла Яхъя сообщил, что в ближайшее время в Хартум прибудут представители турецких фирм, работающих в сфере строительства дорог, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры.

Вполне вероятно, что Судан ждал от внешних игроков именно уверенных экономических гарантий в обмен на предоставление стратегически важного доступа к Красному морю. Скорая готовность к пересмотру соглашений говорит либо о недостатке обещанного, либо о неуверенности суданцев в пунктуальности того, кто давал обещание.