ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Сотрудники российских СМИ погибли в Украине
Россия заявила о гибели двух журналистов и водителя в результате артиллерийского удара
Сотрудники российских СМИ погибли в Украине
/ Reuters
25 марта 2025 г.

Целенаправленный украинский артиллерийский удар в понедельник привел к гибели шести человек, включая двух журналистов и водителя, находившихся в подконтрольной Москве части Луганской области, сообщили в ночь на вторник российские власти и СМИ.

По данным МИД РФ, в результате атаки погибли военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель Александр Сыркели. Еще один — корреспондент «Звезды» Никита Голдин — получил тяжелые ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар «целенаправленным артиллерийским обстрелом со стороны Киева».

Удар произошел на фоне переговоров между представителями России и США в Саудовской Аравии, где обсуждалось возможное частичное перемирие в продолжающейся уже три года войне.

Назначенный Россией глава Луганской области Леонид Пасечник подтвердил гибель шести человек в результате украинского обстрела, не уточнив личности остальных погибших.

Почти вся территория Луганской области в настоящее время контролируется российскими силами, стремящимися установить контроль над всей Донбассом — одним из ключевых промышленных регионов Украины. Луганская область, наряду с тремя другими украинскими регионами, была аннексирована Россией — шаг, осужденный Киевом и международным сообществом как незаконный.

«Известия» сообщили, что Федорчак прибыл в Луганскую область после командировки в район Купянска в Харьковской области. В Луганске он готовил репортаж о работе расчетов дронов, когда автомобиль, в котором он находился, был поражен.

В понедельник еще один российский работник СМИ — корреспондент ТАСС — был ранен в результате украинского обстрела Курской области, сообщила Захарова.

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