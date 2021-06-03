Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера является «заложником группы Вагнера», которая «захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» страны, пользуясь антифранцузскими настроениями. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По мнению Макрона, с ослаблением французского влияния в последние годы в странах Африки растет влияние других стран «с хорошими системами дезинформации», в частности Китая и России. В ЦАР «антифранцузские настроения позволили оправдать присутствие российских наемников-хищников во главе государства», а президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сегодня является «заложником группы Вагнера», указал Эммануэль Макрон. «Эта группа захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» в ЦАР», – подчеркнул глава Пятой республики.

В Банги уверяют, что имеют дело не с «ЧВК Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, а с российским министерством обороны «в рамках двустороннего договора, который применяется со всей прозрачностью и под контролем Совета Безопасности» ООН, отмечает Radio France Internationale. В Москве официально признают присутствие в ЦАР 535 российских гражданских «инструкторов», направленных в страну для обучения военнослужащих местной армии. По данным МИД России, 300 из них прибыли по просьбе властей «в связи с резким обострением ситуации в ЦАР в преддверии прошедших в декабре 2020 г. всеобщих выборов». 4 мая власти ЦАР уведомили Совет безопасности ООН о намерении принять в ближайшее время дополнительно еще 600 «инструкторов» из России, сообщили агентству France-Presse дипломатические источники ООН в Нью-Йорке. В рамках действующего в отношении африканской страны режима международных санкций власти Банги обязаны за 20 дней уведомить специальный санкционный комитет Совбеза о получении подобной военной помощи.

По данным источников Radio France Internationale в ООН, официальный ответ комитета был «отложен на неопределенное время» по требованию Франции, Эстонии, Ирландии, Великобритании и Соединенных Штатов, которые запросили дополнительные детали об этой переброске сил. Как объяснили AFP источники в ООН, такая приостановка процедуры не означает запрета на развертывание в ЦАР 600 российских «инструкторов» начиная с 24 мая.

2 июня 2021 года замглавы МИД Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия не намерена сокращать группировку инструкторов в ЦАР, поскольку «Москва не получала от Банги просьб по сокращению» их численности. Ранее посол России в ЦАР Владимир Титоренко говорил в интервью France-Presse, что российские «инструкторы» не участвуют в боевых действиях, за исключением случаев, когда они сами становятся мишенью нападений.

При этом, по данным многочисленных наблюдателей, сотни российских наемников непосредственно участвуют в гражданской войне в ЦАР. По данным источников AFP в сфере безопасности и среди дипломатов, в ЦАР в общей сложности от 800 до двух тысяч наемников из России.

В конце марта этого года эксперты ООН обнародовали отчет, в котором российские наемники из «ЧВК Вагнера» обвиняются в «серьезных нарушениях прав человека» в ЦАР, в том числе во внесудебных казнях, пытках, насильственном перемещении гражданского населения. В начале мая журналисты Radio France Internationale опубликовали расследование, сделанное на основе эксклюзивного доступа к конфиденциальным документам, а также на свидетельствах жертв, которые говорят о причастности сотрудников российских ЧВК к внесудебным казням, арестам, пыткам, грабежам и изнасилованиям в ЦАР. В 2019 году стало известно, что компания Lobaye Invest, которую подозревают в связях с Евгением Пригожиным, получила разрешение на разработку золота и алмазов в ЦАР.

В мае 2021 источники «Медузы» рассказали, что съемки фильма «Турист» о действиях наемников в ЦАР, премьера которого состоялась на телеканале НТВ, профинансировал Евгений Пригожин, а сама картина призвана обелить репутацию ЧВК «Вагнера», которую связывают с бизнесменом и бойцов которой ранее обвиняли в бандитизме. В связи с этим спецкор издания направила предпринимателю официальный запрос о комментарии. В ответ на просьбу прокомментировать информацию о преступлениях наемников ресторатор пообещал «расчленить» в суде журналиста «Медузы», как других «антироссийских опарышей».

В июле 2018 года в ЦАР были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, приехавшие в страну для съемок документального фильма о деятельности «ЧВК Вагнера». По версии российского СК, журналистов убили местные жители с целью ограбления. По данным центра «Досье», в распоряжении которого оказались материалы уголовного дела Нацжандармерии ЦАР, еще в начале августа 2018 года следствие установило, что на маршруте россиян специально устроили «ловушку», убийство было преднамеренным, а убийцы были профессионалами.