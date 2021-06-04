Чад обвинил военных Центральноафриканской Республики (ЦАР) и их союзников из числа российских наемников в убийстве шестерых солдат в ходе нападения на пограничный пост. Об этом сообщает Africa News со ссылкой на министра иностранных дел Шерифа Махамаат Зене.

Отмечается, что один военный был убит на месте, а пятеро похищены и казнены на территории ЦАР. Зене назвал произошедшее спланированным преступлением и пообещал, что вторжение не останется безнаказанным.

По информации издания, произошедшее вызвало дипломатический скандал. В попытке исправить ситуацию власти ЦАР извинились за инцидент, принесли соболезнования родственникам погибших и предложили совместно расследовать случившееся.

По версии Банги, нападение было провокацией оппозиционеров, которых военные ЦАР преследовали недалеко от границы с Чадом. Повстанцы, по сообщениям. воспользовались темнотой и вывели военных на блокпост Чада. Там пограничников приняли за боевиков. Власти Чада при этом утверждают, что перед нападением военные исследовали блокпост.

В ЦАР уверяют, что взаимодействуют не с «ЧВК Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, а с российским Министерством обороны «в рамках двустороннего договора, который применяется со всей прозрачностью и под контролем Совета Безопасности» ООН, отмечает Radio France Internationale. В Москве официально признают присутствие в ЦАР 535 российских гражданских «инструкторов», направленных в страну для обучения военнослужащих местной армии. По данным МИД России, 300 из них прибыли по просьбе властей «в связи с резким обострением ситуации в ЦАР в преддверии прошедших в декабре 2020 г. всеобщих выборов».

4 мая власти ЦАР уведомили Совет безопасности ООН о намерении принять в ближайшее время дополнительно еще 600 «инструкторов» из России, сообщили агентству France-Presse дипломатические источники ООН в Нью-Йорке. В рамках действующего в отношении африканской страны режима международных санкций власти Банги обязаны за 20 дней уведомить специальный санкционный комитет Совбеза о получении подобной военной помощи.

В апреле The Times сообщило о том, что повстанцы в Чаде, которые намерены захватить власть после смерти президента, обучались в Ливии у российских наемников. По информации газеты, речь идет о бойцах Фронта перемен и согласия в Чаде (FACT). «Россия извлекла выгоду из нестабильности в Африке, чтобы возродить свое влияние на континенте, рухнувшее после распада СССР… Повстанцы FACT, нацеленные на захват власти в одном из стратегически важных африканских регионов, могут стать для Москвы ценными союзниками», – считают журналисты.

Как писал TRT на русском, президент Чада погиб 20 апреля, сразу после известия о том, что он успешно переизбрался на шестой срок. 68-летний Идрис Деби скончался от ранений, полученных на линии боестолкновений, куда он отправился для празднования победы.

В конце марта этого года эксперты ООН обнародовали отчет, в котором российские наемники из «ЧВК Вагнера» обвиняются в «серьезных нарушениях прав человека» в Центральноафриканской республике, в том числе во внесудебных казнях, пытках, насильственном перемещении гражданского населения.

В начале мая журналисты Radio France Internationale опубликовали расследование, сделанное на основе эксклюзивного доступа к конфиденциальным документам, а также свидетельств жертв, которые говорят о причастности сотрудников российских ЧВК к внесудебным казням, арестам, пыткам, грабежам и изнасилованиям в ЦАР. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера является «заложником группы Вагнера», которая «захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» страны, пользуясь антифранцузскими настроениями.