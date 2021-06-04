Православные

Конечно же, наибольшее наследие представляют собой православные храмы. Это и не удивительно, ведь Стамбул до завоевания султаном Мехмедом ІІ был столицей православного государства – Византийской империи. А это значит, что и главная православная кафедра была именно здесь. Более того, церковное право именно в связи с политической ролью Стамбула предоставило ему особые права чести и судебных полномочий.

До середины XV века главным православным храмом был Собор Святой Софии (ныне мечеть Айя-София). Сейчас же кафедральным храмом Фанара является Церковь Святого Георгия (Айя-Йорги). Церковь и административные здания патриархата находятся в районе, который был основным районом поселения греков во времена Османской империи.

Раньше на этом месте была маленькая часовня женского монастыря, но в конце 16 века тогдашний патриарх Матфей II превратил ее в главный храм патриархии. С тех пор церковь несколько раз подвергалась реконструкциям и пожарам. Нынешний вид храм приобрел в 1836 году. С тех пор основной архитектурный ансамбль не менялся.

Вокруг сосредоточено очень много других греческих церквей, но именно эта чаще всего привлекает людей на литургию. Здесь хранится много реликвий: от столба, на котором бичевали Христа, до мощей отцов каппадокийцев. Чаще всего службы проходят на греческом языке. Большинство православных экспатов вне зависимости от их воцерковленности (будь то РПЦ или ПЦУ) посещают именно эту церковь.

Кроме первого по чести в православном мире Фанара, в Стамбуле также функционирует и не признанная мировым сообществом автокефальная Турецкая православная церковь. Эта структура была создана в 1921-1922 годах по инициативе турецкого правительства, чтобы создать альтернативу Фанару, который считался рассадником греческого национализма. Из всех трех церквей, принадлежащих этой структуре, на данный момент функционирует только Храм Каффской иконы Божией Матери (Ана Мерием), соответственно, он является и резиденцией предстоятеля, и главным храмом.

Церковь была построена в 1583 году для православных эмигрантов из крымской Каффы. Поэтому она носила такое название. Впрочем, позднее она была переименована в нейтральное Ана Мерием, то есть в просто храм Девы Марии. Нынешнее здание относится к 1840 году. В 1924 году община этой церкви покинула юрисдикцию Вселенского патриарха и примкнула к новообразованной турецкой национальной церкви.

Кроме того, в Стамбуле действует и община Русской православной церкви. Храм Святого Пантелеймона фактически является подворьем русского православного монастыря Святого Пантелеймона на Афоне. Представляет собой скромное помещение на шестом этаже обычного дома. Был основан в 1873 году для русских паломников, которые следовали в Иерусалим, так что все нижние этажи под церковью были когда-то паломнической гостиницей.

В начале ХХ века церковь была одним из центральных мест для белоэмигрантов Стамбула. Росписи в храме также выполнены одним из эмигрантов того времени. Из-за политических перипетий в ХХ веке подворье не всегда имело возможность функционировать. Сейчас службы проходят по воскресеньям и праздничным дням.

Помимо русских, своя собственная община есть и у болгар. И хотя Церковь Святого Стефана принадлежит болгарской общине города, но подчиняется она Фанару. Церковь возведена из чугуна на месте сгоревшей деревянной церкви в 1898 году. Такой необычный материал был выбран в связи с тем, что участок находится на самом берегу залива Золотой Рог и железобетонная конструкция была бы слишком тяжелой и могла бы уйти под воду.

Проект разработал армянский архитектор, а детали были изготовлены в Вене и транспортированы в Стамбул. Архитектурный стиль представляет собою смесь неоготики и необарокко. При этом внутреннее убранство относят к модерну. Иконостас был первоначально разработан по католическим образцам, так что в результате управлению церкви пришлось обратиться к русским мастерам. Иконы написаны русским художником Клавдием Лебедевым.

Храм был возвращен во владение болгарской общине в 2012 году. А в 2018 году был открыт после длительной реконструкции. На открытии присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Армяне

Помимо православных, в Стамбуле есть и своя Армянская Григорианская община. Церковь Святой Богородицы представляет патриархат Армянской Апостольской церкви. Точная дата постройки церкви неизвестна, но, как и все здания Стамбула, подвергалась пожарам, землетрясениям и перестройкам. В последние разы реконструировалась в 1902 и 1985 годах. Эта церковь состоит из трех отдельных зданий, которые и функционируют по отдельности.

Центральное здание постоянно используется местной армянской общиной. Несмотря на то, что в Стамбуле на данный момент функционирует около 30 армянских храмов, именно этот остается открытым для всех посетителей, в том числе не принадлежащих к Армянской Апостольской церкви. Южное здание закрыто на реконструкцию, а северное сдается эфиопской общине, поскольку у той нет своей церкви. Также время от времени здесь проводят литургии представители сирийской православной традиции.

Католики и протестанты

Кафедральным собором Римско-католической церкви является храм Святого Антония Падуанского. История католической общины в Стамбуле очень старая и начинается еще во времена Византийской империи. После падения Константинополя количество католических орденов только растет, а община развивается.

Главный католический храм в Стамбуле был построен в 1906 году, он носит статус малой базилики (что наделяет храм особыми привилегиями, в том числе тут может быть дарована индульгенция). С 1935 по 1944 годы тут служил будущий папа Иоанн XXIII, который во время своего папства заслужил прозвище «папа-туркофил». Его статуя стоит во дворе церкви.

Благодаря многочисленным экспатам и трудовым мигрантам церковь очень популярна, службы часто проводятся на английском и турецком. Здесь же иногда проводят богослужения представители Украинской греко-католической церкви.

В 2016 году церковь была выставлена на продажу известным турецким мошенником Сабахаттином Гёком (Sebahattin Gök), который пытался отобрать и другие здания, в том числе одну из болгарских церквей, дома, принадлежащие армянским, еврейским, итальянским общинам Стамбула. В 2020 году католическая община, которая официально владеет земельным участком и церковью с 1971 года, обратилась в суд, и процесс продажи был приостановлен.

Англиканской общине Стамбула принадлежит Крымская мемориальная церковь. Это одна из трех англиканских церквей города. Ее построили в память о погибших английских подданных во время Крымской войны с 1858 по 1868 гг.

В 1978 году церковь закрыли из-за отсутствия прихожан, а в 1991 году снова открыли. Церковь активно принимает христианских беженцев из Пакистана, и иногда на воскресной литургии можно услышать пение на урду. Время от времени тут проходят музыкальные концерты, иногда благотворительные вечеринки.

Стиль церкви относится к неоготике, в Англии это течение называют викторианским возрождением готики (Gothic Revival architecture). В 1999 году руководство Крымской мемориальной церкви пригласило шотландского художника Мунго Маккоша (Mungo McCosh) для росписи церкви.

Для изображения святых, ангелов и других персонажей из истории Церкви художник в качестве натуры использовал своих знакомых, друзей этой общины, просто интересных людей, которых ему хотелось нарисовать. Также он смело обращается с образами и символами, включает в роспись не только стамбульские пейзажи, но и атрибуты стамбульской жизни, такие как симит в руке у младенца Иисуса.

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Несмотря на устоявшиеся в широких массах мифы относительно современного Стамбула, тут присутствует не только ислам, но и целая палитра спектров христианских направлений, от ориентальных сирийцев, коптов и армян до типично западных католиков и англикан. Каждая община имеет свою уникальную историю, а храмовая архитектура лишь подчеркивает уникальность традиции.