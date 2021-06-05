Российское правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний по русскому языку, истории и основам законодательства для сдачи экзамена мигрантами, приезжающими работать и жить в РФ. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации. Его подписание откладывалось долгие годы, а само оно критиковалось даже чиновниками в духе «и русские не сдадут экзамены с такими требованиями». По характеристике экспертов, российская власть в области миграционной политики демонстрирует метания между патриотизмом и экономикой.

Знать не только столицу

Речь в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным 31 мая, идет об экзаменах по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства РФ: их сдают иностранцы, которые претендуют на получение разрешения на работу в России или патента. Согласно уже действующему документу, во время сдачи экзамена по русскому языку как иностранному они должны уметь воспринимать, читать и произносить информацию из социально-бытовой и некоторых профессиональных сфер. В последнем случае имеется в виду прием на работу, обращение в полицию и поликлинику. Кроме того, претенденты должны уметь без посторонней помощи заполнять документы, бланки и разного рода заявления.

Что касается истории России, то иностранцам необходимо знать наиболее важные факты и события из нее. Еще им придется выучить названия крупнейших городов, а также основные государственные праздники. Знание мигрантом основ законодательства РФ означает осведомленность об основных правах, свободах и обязанностях иностранных граждан при пребывании на территории России.

Действительно, для получения вида на жительство требования более расширены. Согласно вступившим в силу правилам, иностранцу необходим значительный словарных запас, на экзамене ему придется понять смысл всех услышанных предложений. Кроме того, нужно помнить хронологию основных событий, а также имена выдающихся деятелей России и СССР, основные национально-культурные и религиозные традиции. А помимо своих прав свобод и обязанностей, иностранцы должны знать основы конституционного строя принципы трудового, гражданского и семейного права РФ.

Трудно, но надо готовиться

По поводу этих экзаменов шесть лет назад уже разгорался спор. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер Юрий Трутнев просил тогда перенести сроки или снизить сложность экзамена по русскому языку для мигрантов из Кореи и Китая.

По его словам, экзамен по русскому «абсолютно неподъемен» для 46 000 мигрантов в регионе, которые на тот момент трудились в основном на стройках. И Трутнева можно было понять: ему нужно было развивать инфраструктурные проекты в регионе с очень редким российским населением, и очевидно, что корейская и китайская рабочая сила там была и обходилась дешево.

Правда, проректор РУДН по дополнительному образованию Анжела Должикова говорила, что слова о сложности экзамена звучат часто: «Однако экзамен сдают 90% мигрантов, поэтому непонятно, почему возникают такие вопросы. Если человек не знает русского языка, то ему будет трудно – но это все вопросы подготовки».

Эксперты уже давно говорят о том, что миграционная политика России мечется между патриотизмом и экономикой. Другими словами, между долгосрочной необходимостью в дешевой рабочей силе, патриотически верным ее ограничением и рисками экономического кризиса. И удивительно, что это происходит на фоне сокращения желающих работать в России.

Где мигранты, там и беженцы

В прошлом году стало известно, что мигрантами в стране решили заниматься на международном уровне: Россия вступила в Международную организацию по миграции (МОМ), став 174-м состоящим в ней государством. Российские правозащитники, занимающиеся помощью мигрантам, приветствовали такое решение и высказали надежду, что членство России в МОМ не останется формальностью, чему поможет гражданский контроль.

Председатель помогающего мигрантам правозащитного комитета «Гражданское содействие», руководитель сети «Миграция и право» Светлана Ганнушкина называет такой шаг закономерным событием, так как в 2017 году МОМ стала «ооновской организацией», и Россия «непременно должна была там появиться».

В то же время ООН была принята Нью-Йоркская декларация о правах мигрантов и беженцев, которая объединила мигрантов и беженцев – эти правовые категории часто пересекаются. Например, в ситуации с мигрантами из Сирии, поясняет Ганнушкина: «Сначала сирийцы приехали сюда работать, но там началась война, и они стали перевозить сюда семьи. Из категории трудовых мигрантов они превратились в беженцев, а это усложняло их учет и работу с ними». По словам Светланы Ганнушкиной, участие в МОМ наложит на Россию обязательства цивилизованного отношения к мигрантам: организация требует от государств заботы о правах мигрантов на достойное обращение, равную оплату труда, медицинское обеспечение и образование.

Падающая статистика

Несмотря на всю работу в области миграционной политики, мигрантов в России стало меньше. В декабре 2020-го МВД констатировало почти двукратное сокращение иностранцев – до 6,3 млн. До закрытия границ из-за пандемии коронавируса их насчитывалось от 9 до 11 млн. В октябре мэр Москвы Сергей Собянин дал информацию, что в столице количество мигрантов сократилось на 40%. «Это ручной труд, лопаты, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах», – говорил мэр.

При этом сокращение миграционного потока и, как следствие, дефицит рабочей силы, вносит коррективы в планы руководства страны по восстановлению экономики. Если рабочих найти рабочих все сложнее, то трудовые мигранты, во-первых, уже не спешат выполнять любую работу и предпочитают выбирать. Именно этим обусловлена последняя тенденция, когда стройка стала «проигрывать» более «чистым» курьерскому сервису и работе в службе такси. Во-вторых, работодателям приходиться повышать зарплаты (по некоторым данным, на 15% и более), а значит – пытаться сохранить доходность бизнеса в непростых экономических условиях.

О том, что в России не хватает мигрантов для работы в строительном и сельскохозяйственном секторах недавно сообщал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год, и этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбициозных планов постройки, мы должны строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Те же рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Поэтому дефицит мигрантов, безусловно, есть», – указывал Песков.

Дефицит рабочей силы в России привел к тому, что правительство всерьез задумалось о содержании осужденных на важных инфраструктурных проектах, таких как Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали. Правда, «эксперимент» власти начали в Москве и Московской области. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве строительную область, отметил, что вроде как вполне «удачно»: «При недостатке ресурсов, что они там, собрали полторы тысячи человек работать на стройке». Однако здесь остается открытым вопрос: можно ли отобранным осужденным отказаться от такой работы или у них нет выбора – из-за страха ужесточения режима содержания?