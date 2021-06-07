Страны «Большой семерки» (G7) на очередной встрече в Лондоне достигли «исторического соглашения» о налогообложении многонациональных корпораций, заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак.

Налоговое соглашение было достигнуто между США, Великобританией, Францией, Германией, Канадой, Италией и ЕС.

«После многолетних обсуждений министры финансов G7 достигли исторического соглашения реформировать мировую налоговую систему, для того чтобы она соответствовала глобальной цифровой эре. G7 согласилась с принципом введения не менее 15% глобального минимального корпоративного налога для корпораций, действующего для каждой страны, что создаст более равные условия для британских компаний и будет препятствовать попыткам уклониться от уплаты налогов», – сказал Сунак.

По словам главы британского Минфина, новые правила распространятся на крупнейшие мировые фирмы с рентабельностью не менее 10%. «При этом 20% любой прибыли сверх 10% будут перераспределяться, а затем облагаться налогом в странах, где они осуществляют продажи», – уточнил он.

Среди корпораций, подпадающих под новые правила, окажутся такие гиганты, как Amazon и Google.

При успешной реализации налогового плана правительства стран G7 смогут пополнить свою казну миллиардами долларов, которые прикроют бюджетные бреши, образовавшиеся из-за пандемии СOVID-19.

Договоренность об унификации налоговых схем была достигнута после многолетних переговоров. Она может стать рычагом давления на другие страны, в том числе и на «Большую двадцатку» (G20), встреча которой запланирована на будущий месяц в Венеции (Италия).

Инициативу поддерживал и Международный валютный фонд (МВФ). «Серьезную обеспокоенность вызывает то, что у нас есть множество стран, уклоняющихся от уплаты налогов, которые посылают деньги в «налоговые гавани», – утверждает главный экономист МВФ Гита Гопинат. – Это сокращает налоговую базу, с которой правительства могут собирать доходы и использовать на необходимые социальные и экономические расходы».

Один из ярких примеров неуплаты налогов – случай с ирландским филиалом Microsoft. На прошлой неделе стало известно, что компания в прошлом году не заплатила в самой Ирландии ни евро на прибыль в $315 млрд, потому что официально компания была зарегистрирована на Бермудах.

Публично представители корпораций не возражают против реформы и даже поддерживают ее. Так, в Amazon отметили, что решение унифицировать налоговые схемы принесет дополнительную стабильность.

В Google официально заявили, что компания поддерживает проделанную работу по модернизации международных налоговых правил и рассчитывает на то, что страны продолжат совместную работу для обеспечения баланса и прочности соглашения и что оно вскоре будет ратифицировано.