Первая леди Турции Эмине Эрдоган выступила в Ватикане с резкой критикой существующего мирового порядка. Супруга президента назвала послание «Мир больше пятерки» манифестом угнетенных и призывом к глобальной справедливости. Эрдоган участвовала в конференции «Экономика, основанная на братстве: этическая многосторонность» в Папском институте социальных наук.

«Это послание — манифест «обделенных» угнетенных мира. Это великий призыв к глобальной справедливости», — заявила Эрдоган, подчеркнув, что Турция протягивает руку помощи «от Мьянмы до Сомали, от Йемена до Украины, по всему миру, не делая различий по религии, языку, расе, региону».

Эрдоган раскритиковала концепцию глобального гражданства. «Глобальное гражданство не должно быть пониманием, которое хочет растворить различия в одном котле, собрать людей в единой идентичности», — сказала первая леди. Она предупредила, что однородный мир приведет к потере «накоплений человечества за миллиарды лет».

Первая леди отметила тревожную статистику: «Более 150 млн детей-сирот. 32 млн жизней, оборванных тяжелым хроническим голодом в Африке. 3 млрд человек ведут борьбу за выживание, имея доход менее 5,5 доллара в день, в то время как только 1% населения мира обладает половиной общего глобального богатства».

Эрдоган призвала к «новым решениям, которые поднимут семью человечества». «В нашей вере человек является доверенным человеку», — заявила супруга главы государства. Она также отметила успехи турецкого проекта «Ноль отходов», ставшего глобальным движением ООН: «Отправной точкой нашего проекта является наша преданность человечеству».

Выступление Эрдоган получило наибольшее внимание среди участников конференции и завершилось продолжительными аплодисментами.