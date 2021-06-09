37-летняя жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Тамара Ситхоле родила сразу 10 детей, сообщает портал IOL. Таким образом она превзошла прежний рекорд.

Женщина из Гаутенга (провинция на севере ЮАР) родила в одной из клиник Претории семерых мальчиков и трех девочек с помощью кесарева сечения на восьмом месяце беременности. Это стало сюрпризом для мамы. Во время медицинского сканирования врачи наблюдали всего восемь малышей.

По словам Ситхоле, поначалу она сомневалась даже в восьми, полагая, что у нее будет двойня или тройня. «Но впоследствии я поняла, что это действительно правда», – рассказала она журналистам.

Обычно подобные аномалии возникают при процедуре экстракорпорального оплодотворения, однако в данном случае зачатие произошло естественным путем.

Профессор Дини Мавела из Университета медицинских наук Сефако Макгато отмечает, что случай Ситхоле крайне редкий. По словам ученой, следующие несколько месяцев младенцы проведут в инкубаторе.

Тебого Цотеци, отец десятерняшек, тоже сначала не мог поверить жене, когда та показала результаты УЗИ. Он считал это невозможным с медицинской точки зрения. По его словам, случившееся он воспринял как благословение Бога. «Я счастлив», – отметил безработный мужчина.

Сам период беременности был непростым. Уже на восьмой неделе у Ситхоле начали болеть ноги. Пара серьезно переживала о том, как пройдут роды.

Помимо десятерняшек у Ситхоле и Цотеци подрастают два шестилетних мальчика-близнеца.

Предыдущий рекорд по количеству рожденных за раз детей принадлежал 25-летней жительнице Мали. Она родиладевятерых детей за раз – пятерых девочек и четырех мальчиков. За ее родами, прошедшими в Марокко, наблюдали Минздрав Мали и президент Ба Ндау.