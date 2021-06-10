Среди обывателей не прекращаются споры относительно истории с передачей Крымского полуострова в 1954 году из состава Советской России в состав Советской Украины. До 2014 г. эти споры были уделом узких специалистов и неравнодушных россиян. Аннексия украинского полуострова сделала тему современной истории Крыма вновь актуальной. Если раньше россияне апеллировали к событиям 1954 г., рассуждая о якобы несправедливости, то теперь украинцы доказывают свои права на украденные у них территории, в том числе и на основании советских законов.

«Подарок Хрущева»

В современной российской мифологии принято утверждать, что Крым передал Украине Никита Хрущев, долгое время проживавший и сделавший карьеру в УССР. Об этом, в частности, сказал и Владимир Путин в своей так называемой «Крымской речи» – выступлении в честь аннексии украинского полуострова. Однако Никита Сергеевич Хрущев не мог самостоятельно принимать такие решения в 1954 году чисто практически. Лишь год прошел со смерти Сталина, идет активная борьба за власть, и влияние Хрущева еще слишком мало, чтобы принимать такие серьезные решения. Только недавно был убит один из главных претендентов на «трон» – Лаврентий Берия. Борются за власть первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов, глава Совета Министров СССР Георгий Маленков и замглавы Лазарь Каганович, а также маршал Георгий Жуков. В целом за высшую должность соперничали руководитель партии, спикер Парламента, глава Правительства, его зам и главы полиции и армии.

В таких условиях Хрущев просто не мог бы самостоятельно «решить вопрос» Крыма в угоду каким-то своим желаниям. Его бы сразу за это убрали из гонки за власть. Кроме того, под официальным решением Президиума Верховного совета СССР стоит подпись Климента Ворошилова, и нигде в документах о передаче Крыма не фигурирует фамилия Хрущева.

Процедура

Что касается юридической стороны вопроса, то она немного сумбурна. Официально Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. (протокол № 35).

Поскольку Советский Союз формально был федеративным государством, то между центральным правительством и республиканскими существовала субсидиарная система распределения полномочий. Согласно Конституции СССР в редакции от 1936 г., которая действовала на момент передачи Крыма, «Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР» (ст. 30). Кроме того, именно центральные органы власти рассматривали вопросы границ между союзными республиками (пункт «д» статьи 14 Конституции СССР). Помимо этого, фактически передача Крымской области – это изменение Конституции СССР, поскольку нужно было вычеркнуть эту единицу из административного описания РСФСР и включить в УССР, а это изменения в 22 и 23 статьи соответственно.

Следовательно, единственным органом, который имел полномочия передать территории одной республики другой был Верховный Совет СССР. Однако документ о передаче подписан Президиумом Верховного Совета. В те годы это фактически властная верхушка из 33 членов – секретаря, главы, его 16 замов (по числу союзных республик) и 15 членов президии. Однако Верховный Совет СССР таки утвердил это решение Президиума и принял 26 апреля 1954 г. «Закон о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Так что все чисто.

Но помимо воли Верховного Совета СССР, должна быть воля и самих союзных республик, что было закреплено 18 статьей Конституции СССР: «Территория союзных республик не может быть изменена без их согласия». Формально такое согласие было выражено депутатами Верховного Совета РСФСР 2 июня 1954 г., когда они поменяли республиканскую Конституцию и привели ее в соответствие с уже измененной Конституцией СССР, в которой Крым был в составе Украины. То есть чуть позже фактического решения было принято ряд необходимых юридических изменений, и после этого говорить о нелегитимности передачи нет оснований. С юридической стороны вопрос закрыт.

Попытки пересмотра

Пока Украина была в зоне тотального российского влияния, в рамках одного государства, вопрос Крыма не волновал Москву. Но как только Киев получил независимость и начал укреплять суверенитет, то Россия начала, что называется, раскачивать лодку. Государственная Дума 21 мая 1992 г. приняла Постановление, которым упразднялось решение Верховного Совета РСФСР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». Непонятно, на каком основании Госдума решила «признать не имевшим юридической силы с момента принятия» политическое решение республиканского Верховного Совета.

Еще абсурднее обстояла ситуация с украинским Севастополем, которому Россия в одностороннем порядке 9 июля 1993 года постановлением Госдумы присвоила статус города федерального значения. Т.е. это фактически был акт посягательства на территориальную целостность Украины. Иначе как объяснить то, что одно государство выдает какие-то статусы, принимает какие-то постановления относительного города другого государства?

Но все попытки каким-либо образом юридически оспорить статус Крыма закончились еще в 90-е благодаря самой России. В 1994-м был подписан Будапештский меморандум, участники которого обязались гарантировать территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Через три года был подписан большой Договор о дружбе между Украиной и Россией, и там во 2 статье был пункт про взаимное уважение границ друг друга. Наконец, в 2003 году был утвержден двухсторонний договор о государственной границе. Таким образом с юридической точки зрения Россия признавала принадлежность Крыма Украине и границы последней, несмотря на политические заявления Государственной Думы. А потому события 2014 года являются аннексией и оккупацией и не могут быть оправданы никаким юридическим образом.

Причины передачи

Но какими же были истинные причины передачи полуострова Украине? Как уже было сказано выше – это не было единоличным решением Хрущева, его попыткой задобрить украинские элиты в борьбе за власть. Существует версия, что Крым подарили Украине в честь 300-летия Переяславской Рады, которую российская историография интерпретирует не иначе как «воссоединение Украины с Россией». Однако эта гипотеза представляется маловероятной, хотя бы потому, что на официальном уровне годовщину Переяславской Рады отмечали 8 января 1954-го, а постановление Президиума Верховного Совета было от 19 февраля. Кроме того, ни при праздновании годовщины, ни при передаче в сопроводительных документах или иных комментариях не было привязки передачи к юбилею. Скорее всего тему «подарка» придумали позже, причем не исключено, что это было объяснение на уровне народного творчества.

Также одним из исторических мифов является утверждение, что Крым был обменян на территории Таганрога и Восточного Донбасса. Да, действительно между советскими Россией и Украиной были территориальные споры относительно их границ, в том числе за Таганрог и часть Донбасса. Позиция РСФСР состояла в том, что те регионы экономически связаны с Ростовом и поэтому должны быть в составе России. Киев же использовал этническую «карту» – большинство проживающих там – украинцы, а значит эта территория должна входить в состав УССР. Победил подход россиян, а украинцы в исторической перспективе были русифицированы. Но вся эта история с обменом территорий закончилась в 1928-м и к передаче Крыма не имеет никакого отношения. Именно поэтому Украина не требует взамен аннексии Крыма вернуть ей Таганрог и Восточный Донбасс, но твердо стоит на позиции деоккупации своего полуострова.

Единственной реальной причиной передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР была экономическая необходимость. Чтобы там ни говорили российские историки, но россияне были не в состоянии восстановить и содержать послевоенный Крым. Депортация крымскотатарского народа, обнищание и ужасы войны сделали из этой природной жемчужины выжженную землю. Население Крыма в послевоенные годы было всего 500 тысяч человек. В три раза меньше, чем до российской оккупации. Там просто некому было заниматься земледелием. Переселенные с севера России, преимущественно лесистой местности, россияне не могли, не умели, и возможно, даже не хотели активно заниматься сельским хозяйством. По воспоминаниям зятя Хрущева Алексея Аджубея – россияне жаловались первому секретарю ЦК КПСС, что им тяжело на новом месте, что их насильно пригнали и они не могут жить в таких условиях.

Но кроме субъективных, оценочных суждений, есть и более объективные, количественные показатели. До Второй мировой войны и депортации крымских татар на полуострове собирали урожаи зерновых культур в количестве 10,7 центнера с 1 гектара – это показатель на 1940 год. После войны, в 1950 г., накануне передачи Крыма, всего лишь – 3,9 ц/га, т.е. почти в три раза меньше. И так по многим показателям. Урожайность озимой пшеницы – 11,5 ц/га против 4,4; картофеля – 68 и 35; овощей – 120 и 61; винограда – 26,1 и 11,5; плантаций табака – 7 и 3,3. Т.е. фактически показатели по урожайности упали в 2-3 раза.

Для того чтобы развивать сельское хозяйство, в буквальном смысле увеличивать урожаи и надои, Крым и был передан Украине. УССР была достаточно развитой республикой в сфере сельского хозяйства, и там было достаточно квалифицированных аграриев. К тому же схожие природные условия юга Украины и степного Крыма, а также фактическое соседство только играли на руку в построении успешных экономических отношений. Как-никак, а только из Украины есть сухопутный коридор в Крым. Фактически единственной «большой землей» для полуострова является Украина.

Также большинство крупных инфраструктурных проектов, таких как Северо-Крымский канал, Симферопольская ТЭЦ или уникальная троллейбусная линия, соединившая Симферополь и Ялту, были построены уже после вхождения Крыма в состав Украины. Канал дал возможность развивать сельское хозяйство в засушливых районах степного Крыма, позволив в отсутствие сколько-нибудь крупных рек создать оросительную систему и даже организовать несколько водохранилищ. Троллейбусная линия является самой длинной в мире – 238 км и проходит в горной местности, в частности через Ангарский перевал, а также по южному берегу Крыма между горными массивами с одной стороны и морским побережьем с другой.

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Кто бы что ни говорил, а Крым был передан Украине в советское время абсолютно законно и легитимно. Это не был подарок в честь Переяславской Рады, «решение пьяного Хрущева» или обмен территориями, но сугубо прагматический, экономический расчет. Без передачи Крыма Украине полуостров бы просто не смог развиваться, был бы убыточным и дотационным, и никогда бы не стал «всесоюзной здравницей». Вхождение полуострова в состав Украины продиктовано самой географией, ведь нет иного сухопутного коридора в Крым, кроме как из Украины, как нет никакого иного, альтернативного источника пресной воды, кроме как канал из Днепра.