Директор фонда «Христианская солидарность» Дмитрий Пахомов в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил, что строительство мечетей в Москве и в ряде регионов России будет способствовать улучшению отношений между представителями различных религий.

Как сообщает интернет-издание DIALOGI.ONLINE, в своем обращении общественный деятель подчеркнул, что на сегодняшний день в столице и в ряде областей действующие мечети не могут уместить всех желающих.

При этом число мусульман в Москве постоянно растет за счет трудовых мигрантов из стран Средней Азии, а также жителей России, которые приезжают в столицу из республик Поволжья и Северного Кавказа, где преобладает мусульманское население.

Кроме этого, религиовед отметил, что складывается достаточно напряженная ситуация, поскольку мигранты, которые часто подвергаются бытовой дискриминации и сталкиваются с особо подозрительным отношением правоохранителей, замыкаются в своих сообществах.

«Эта среда становится идеальной в том числе для деятельности экстремистских или террористических проповедников», – утверждает Пахомов.

Глава фонда «Христианская солидарность» также выступил с критикой в отношении политиков, которые используют ксенофобские настроения. По его словам, они являются «оголтелыми популистами» и «не отвечают за свои слова».

В заключение общественный деятель выразил уверенность в том, что строительство новых мечетей в Москве и других регионах страны – это не только возможность реализовать верующим свои конституционные права, но и важный шаг в гармонизации социальной жизни и развитии межконфессионального диалога.

Напомним, что это уже не первое обращение Пахомова с призывом к строительству мечетей в России.

«Мусульмане дискриминированы в Москве, в том числе из-за крайне малого количества мечетей, хотя РФ является одной из крупнейших стран мусульманского мира и имеет значительный голос в решении мировых общеисламских проблем», – написал он в Facebook.