Утверждение парламентом Израиля нового правительства во главе с Нафтали Беннеттом, состоявшееся 13 июня 2021 года, 60 голосами за при 59 голосах против и 5 воздержавшихся есть все основания считать политической мини-революцией. Оно не только положило конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху, но и станет невиданным для израильской политики экспериментом.

«Правый поворот» Нетаньяху: начало и конец

С 2009 года Израилем непрерывно правил Биньямин Нетаньяху, эпоха которого рассматривалась экспертами как «правый поворот». Он был таковым как для всего еврейско-израильского общества, так и для правящей партии «Ликуд». Созданный в 1973 году Менахемом Бегином и Ариэлем Шароном «Ликуд» («Консолидация») был национально-либеральным движением. Успех партии в 1977 году оборвал непрерывное правление левых сил, которые фактически создавали Израиль. Однако в 1992 году «Ликуд» потерпел поражение и получил возможность вернуться во власть лишь в 1996 году, когда по итогам очередных выборов Биньямину Нетаньяху было поручено сформировать правительство.

Но тогда Нетаньяху не смог справиться с этой задачей, точнее, не смог заручиться поддержкой парламентского большинства, и в итоге власть в 1999 году получила левоцентристская коалиция «Единый Израиль» под руководством Ехуда Барака. Впрочем, не надолго — в 2001 году Барака разгромил вернувший себе власть в «Ликуде» Ариэль Шарон.

Выиграв выборы у левых и став премьер-министром, Шарон столкнулся с нарастающим сопротивлением внутри своей партии, рупором которого стал Нетаньяху. Причиной было то, что Шарон хотел, проведя одностороннее территориальное размежевание с Палестиной, фактически признать ее как отдельное государство, что вытекало из соглашений в Осло 1994 года.

Нетаньяху же, как он это признал в скандальном видео, изначально делал все, чтобы не допустить появления независимой Палестины. Поэтому в 2005 году Шарон покидает «Ликуд» и создает партию «Кадима» («Вперёд») с центристскими еврейскими политиками. Однако через год инфаркт разбивает его, а с ним практически и созданную им партию. И это расчищает путь к власти его давнему оппоненту Нетаньяху.

«Правый поворот» Нетаньяху проявил себя в двух отношениях. Во-первых, в отличие от своего предшественника Шарона, желавшего провести размежевание с Палестиной на выгодных для Израиля условиях, Нетаньяху делал все, чтобы сорвать создание независимой Палестины и сохранить ее под израильской оккупацией, и более того, расширять последнюю путем создания на палестинских землях новых еврейских поселений. Во-вторых, он вывел праволиберальный консервативно-светский «Ликуд» на путь союза с религиозными еврейскими партиями, включая открытых крайне правых и сторонников превращения Израиля в религиозное иудейское государство.

Тем не менее, заручившись поддержкой части таких кругов, Нетаньяху не мог править опираясь только на них — в условиях парламентской республики одной их поддержки для удержания власти ему было недостаточно. Поэтому все свое правление он был вынужден балансировать между ультраправыми религиозными и правоцентристско-светскими силами. А единственным способом удерживать это равновесие было сплочение евреев в борьбе против «исламской угрозы», будь то палестинское сопротивление, Иран с ливанской «Хезболой» или Турция под властью Реджепа Тайипа Эрдогана.

В коалицию Нетаньяху в разное время входили религиозные партии «Шас» (евреев-сефардов), «Объединенный Иудаизм Торы» (ашкеназов), «Еврейский Дом» (одно время ей руководил Нафтали Беннетт, ставший теперь новым премьером), секулярно-националистический «Наш Дом Израиль» («русских евреев» под руководством Авигдора Либермана), национал-либеральная «Дерех Эрец», а также либерально-центристские «Гешер» и «Кахоль Лаван».

Последняя, будучи изначально оппозиционной, в 2019 году все-таки согласилась войти в коалицию Нетаньяху, предпочтя это коалиции с участием арабов. Но с определенного момента искусства Нетаньяху уже не хватало, чтобы удерживать баланс столь разных сил. И главное, что не позволило ему это — их отношение к религии.

«Русские евреи» (русим) хотя и были довольны антиарабской политикой Нетаньяху, но политику максимальной иудаизации и предоставления преференций практикующим иудеям (харедим), проводимую с подачи «Еврейского Дома», «Объединенного Иудаизма Торы» и «Шас», стали рассматривать как экзистенциальную угрозу себе. «Иудаизация» воспринимается светским лагерем в целом и русим в частности как усложнение жизни «нормальным людям» и финансирование за их счет «иждивенцев», каковыми считаются харедим, освобожденные от службы в армии на период обучения в религиозных заведениях и имеющие ряд других преференций.

Еще одним проявлением такой угрозы являются постоянные попытки харедим ужесточить закон о возвращении — по нынешнему, чтобы обладать правом на переезд в Израиль и приобретение его гражданства достаточно иметь одного дедушку или бабушку евреев или состоять с таким человеком в браке. Однако многие из таких людей не являются ни соблюдающими иудеями, ни евреями по происхождению в понимании ортодоксального иудаизма, так как для этого требуется иметь еврейское происхождение по материнской линии.

Поэтому харедим периодически требуют оставить «право на возвращение» только для евреев, вплоть до использования генетических тестов для установления происхождения претендентов, когда оно вызывает сомнение. Русим же видят в этом угрозу пересмотра статуса многих из них и их близких, равно как не хотят ни жить в религиозном государстве, ни содержать своими налогами религиозных сограждан (харедим).

Поэтому переход в 2018 году в оппозицию партии «Наш дом Израиль» был вполне закономерным, хотя предлогом для него было выбрано приостановление Нетаньяху боевых действий против ХАМАС. Но это было только началом злоключений Нетаньяху. С 2019 года Нафтали Беннетт, который в одно время был лидером «Объединенного Иудаизма Торы» начинает политические маневры в рамках партии «Ямина» («Новые Правые»), результатом которых должно было стать либо усиление его позиций в коалиции Нетаньяху, либо формирование новых коалиции и правительства. В итоге произошло последнее - в начале июня 2021 года Беннетт стал создателем новой коалиции, поручившей ему сформировать правительство.

Все это стало следствием разрушения коалиции Нетаньяху, которое началось после ухода от него бывших союзников, будь то светские сионисты Либермана или религиозные сионисты Беннетта. По-видимому, необратимым этот процесс стал тогда, когда с поражением его главного покровителя Дональда Трампа и победой испытывающего на него аллергию Джо Байдена Нетаньяху превратился в «сбитого летчика».

Коалиционная революция

Именно «предательство правых», как его характеризуют сторонники Биньямина Нетаньяху («бибисты») положило конец 12-летнему «правому повороту» в политике Израиля. Ведь без отмежевания от Нетаньяху его правых союзников по итогам всех последних выборов правые партии так и оставались бы большинством, а либерально-центристские и левые, уже не говоря об арабских — меньшинством.

Однако в отличие от Нетаньяху и его союзников, которых объединяют хотя бы самые общие ценности, в оппозиции оказались партии с диаметрально противоположными установками. И у многих из них между собой было гораздо больше противоречий, чем с Нетаньяху, который очевидно и рассчитывал на то, что в итоге они все равно предпочтут договариваться с ним.

Майская война 2021 года явно была призвана в очередной раз сплотить против арабской угрозы все еврейские «национальные силы». Возможно, это бы и удалось, но уже без Нетаньяху, точнее, без него в качестве лидера. Чтобы создать такую коалицию в очередной раз Нетаньяху требовалось уступить лидерство молодому и амбициозному Беннетту. Но он как лидер самой сильной правой партии не захотел этого делать. И тогда Беннетт решился на то, что представлялось невозможным — создание коалиции антагонистов, объединенных лишь целью оставить в прошлом правление Нетаньяху.

21 депутатских мандата ей дали бывшие соратники и союзники Нетаньяху: 7 — правая партия «Тиква Хадаша» («Новая Надежда»), созданная в 2020 году дезертиром из «Ликуда» Гидеоном Сааром, и еще каждая по 7 - партии «Наш Дом Израиль» и «Ямина» («Новые правые»). 24 депутатских мандата ей дали бывшие либеральные попутчики Нетаньяху по его коалициям: 17 — партия «Йеш Атид» («Есть будущее») Яира Лапида и 7 «Кахоль Лаван» («Бело-Голубые», цвета флага) Бени Ганца. И только 14 голосов в нее принесли левые антагонисты Нетаньяху — Лейбористы и социал-демократы «Мерец» по 7 каждая.

Но в Кнессете 120 депутатов, а все эти еврейские партии в общей сложности давали лишь 59 голосов, тогда как для создания правящей коалиции нужны хотя бы 60. И это еще при том, что часть членов этих фракций могли не проголосовать, как нужно, что и произошло. Недостающие голоса в таких условиях могли дать лишь арабские партии, причем, теоретически они могли дать их как оппозиции, так и Нетаньяху.

Последний от этого категорически отказался. Долго от этого отказывались и оппозиционные еврейские партии, в первую очередь правые, чьи избиратели восприняли бы такой шаг как предательство, особенно на фоне недавней войны. Да и для еврейских левых, традиционно более лояльных к арабам, не все арабские партии были приемлемы. В свою очередь до недавнего времени было невозможно себе представить, чтобы арабская партия пошла на союз с правыми еврейскими политиками. И тем не менее это произошло.

«Арабский джокер»

Человеком, который перевернул стол традиционных израильских партийных и этно-политических раскладов стал лидер «РААМ» («Объединенного Арабского Списка») Мансур Аббас. Этому предшествовал убедительный успех, одержанный на выборах 2015 года Соединенным Списком, созданным светскими арабскими партиями «Баллад» («Страна», левые демократы), «Хадаш» («Демократический фронт за мир и справедливость», коммунисты), «Та’аль» («Обновление», националисты), «Мада» (Арабская Демократическая Партия, левые демократы) при участии политического крыла Исламского движения — «РААМ».

Соединенный Список сумел получить голоса 82% арабских и 10,6% всех избирателей Израиля и сформировать третью по численности фракцию его парламента (Кнессет) с 13 депутатами. На выборах 2020 года они увеличили свои показатели до 12,67% голосов и 15 мест. Однако перед выборами 2021 года арабские силы раскололись и пошли на них несколькими блоками: в Соединенном Списке остались только социалисты и коммунисты, отдельно пошли демократические и националистические «Баллад» и «Та’аль» и отдельно исламская «РААМ». В итоге первые получили 6 мест, вторая и третья — 1 и 2, а четвертая — 4.

В принципе, у всех вместе арабских партий оказалось столько же мест, сколько было у их Соединенного Списка, но зато у каждой из них теперь оказались развязанными руки. И больше всего от этого выиграл «РААМ», чей лидер Мансур Аббас решил отказаться от привычной ставки арабских партий на союз с израильскими левыми и встроиться в «правый поворот» израильской политики, стремясь завоевать нем место для арабов и мусульман Израиля.

Однако при Нетаньяху взаимодействе арабских и еврейских правых состояться не могло — вся его арабская политика направлена лишь на «окончательное решение палестинского вопроса» методами аннексии и изоляции. Аббас с этим согласиться не мог, а Нетаньяху от этого не мог отказаться. Поэтому вместо последнего с первым договорился более гибкий и заинтересованный в переменах лидер «Новых правых» Нафтали Беннетт.

Надо отметить, что для арабских избирателей еврейский религиозный националист Беннетт настолько же одиозен, насколько для еврейских правых избирателей одиозен арабский «исламист» Аббас. А больше всего их коалиции должна была помешать спровоцированная Нетаньяху и его сторонниками майская война 2021 года, которая впервые переросла во взаимные еврейско-арабские погромы во многих городах Израиля с чересполосным проживанием арабов и евреев. Но Аббас, осуждая действия израильских властей и сионистских молодчиков, осудил и еврейские погромы в арабских кварталах, включая атаки на синагоги. По словам Беннета, это стало для него решающим доводом в пользу возможности взаимодействовать с «РААМ».

В итоге было достигнуто соглашение о формировании первого в истории Израиля правительства, в которое войдут представители не просто арабской, но и исламской партии. Причем, в коалиционное соглашение с ее участием уже включены пункты об увеличении финансирования арабских кварталов и приостановлении демонтажа неузаконенных арабских поселений в Негеве.

Трофеи и гарантии

Правительство Беннетта-Лапида-Аббаса, названное так по именам публичных подписантов коалиционного соглашения станет уникальным не только из-за присутствия в нем арабских мусульман. И его состав, и система гарантий его участникам таковы, что они больше напоминают условия создания правительства бывшими противниками по гражданской войне, как это было в свое время в Ливане или в Боснии и Герцеговине.

Нафтали Беннетт подписал обязательство не участвовать в следующем правительстве, если оно будет создано в результате смещения того, что создается сейчас — это призвано закрыть ему дорогу к воссоединению с бывшими правыми союзниками из «Ликуда». Такую же логику наблюдатели усматривают в наделении нынешних членов коалиции правом блокировать присоединение к ней новых членов, что призвано не допустить усиления позиций Беннетта и праворелигиозного крыла.

Куда интереснее система гарантий, данных как правым, так и левым участникам коалиции, которые фактически имеют взаимоисключающий характер. С одной стороны, либеральным и левым партиям обещано признание светских браков и инфраструктуры, на которые не распространяются религиозные законы, а также разные программы поддержки женского равноправия, ЛГБТ и т.п. С другой стороны, религиозным партиям предоставлено право голосовать против всех законов и инициатив, призванных изменить статус-кво в вопросах религии.

В качестве еще одной гарантии — уже против «внешнего врага» участники коалиции согласились инициировать внесение в законы страны положения, запрещающего одному и тому же лицу быть премьер-министром больше восьми лет подряд. Оно явно направлено против Нетаньяху, причем, его планируется сформулировать так, чтобы он не мог вернуться во власть, если сменившее его правительство уйдет в отставку досрочно — таким образом планируется лишить Нетаньяху стимула смещать новое правительство до следующих очередных выборов.

Еще одним направленным против него шагом должна стать норма, позволяющая не 10, как сейчас, а 4 членам существующих фракций создавать новую фракцию. Эксперты считают, что таким образом новое правительство попытается перетянуть еще часть депутатов «Ликуда» на свою сторону. Впрочем, это уже повод волноваться для Мансура Аббаса, так как этими депутатами могут заменить его людей в случае их неуступчивого поведения.

Всем участникам коалиции соглашением обещаны те или иные должности, программы и прочие дивиденды. Но особое внимание стоит обратить на программы поддержки т.н. реформистских иудеев как в самом Израиле, так и в еврейских диаспорах.

Дело в том, что сейчас вся религиозная юрисдикция (в частности вопросы брака, наследства и т.п.) и инфраструктура (храмы, учебные заведения, кладбища) иудеев Израиля находится под контролем т.н.ортодоксальных иудеев. Они же осуществляют процедуру гиюра, то есть, принятия в иудаизм неевреев, то есть, тех, у кого мать не является еврейкой. Так называемые реформисткие иудеи выступают за практически свободное принятие в иудаизм всех желающих и максимальное «осовременивание» иудейских законов вплоть до явления женщин-раввинов и ЛГБТ-браков на манер некоторых протестантских конгрегаций.

И хотя именно «реформистский иудаизм» становится ведущим направлением среди молодых американских евреев, в самом Израиле он не признается в качестве иудаизма и не имеет прав официальной конфессии. Изменение такого положения дел несомненно оказало бы революционное воздействие на всю израильскую действительность, но именно поэтому правые религиозные партии будут этому сопротивляться до конца.

Решает демография

Но как бы ни были интересны расклады израильской партийной политики, надо понимать, что они всего лишь отражают и будут отражать те глубинные процессы, которые происходят в израильском обществе. Соотношение между светскими и религиозными евреями, с одной стороны, и евреями и арабами, с другой стороны, являются главными проблемами израильского общества. И здесь, конечно, определяющую роль играет и будет играть демография.

Если религиозное еврейское и арабско-мусульманское население Израиля продолжают расти естественным путем, то есть, благодаря высокой рождаемости, то светские евреи возлагают надежды исключительно на секуляризацию религиозных евреев, приток нерелигиозных евреев и вывод за пределы Израиля максимального количества населенных арабами районов (экстремальный вариант — их выселение из них).

Радикальные религиозные евреи, напротив, мечтают иудаизировать светских евреев, остановить приток неевреев и выдавить или подчинить арабов. Однако и те, и другие сегодня уперлись в то, что нет способа это сделать без установления диктатуры и высокого риска гражданской войны. И тем, и другим поэтому приходится договариваться, особенно с учетом того, что каждый из этих лагерей состоит из множества фракций со своими устремлениями и интересами.

В такой ситуации, как это ни парадоксально, в положении арбитра еврейской политики оказались израильские арабы. Это по-настоящему шокировало значительную часть еврейского общества, и нет сомнений в том, что многие постараются как можно быстрее исправить такое «недоразумение».

Но даже, если им это удастся, сам прецедент показал, что «оказывается, так можно». А значит, можно (а кому-то и нужно) добиваться такой трансформации Израиля, в результате которой это исключение превратится в правило.