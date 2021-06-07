От иудео-христианского сосуществования к еврейскому государству

Возникновение идеи создания еврейского национального государства стало следствием исчерпания почти двухтысячелетней модели проживания иудейского меньшинства в христианских странах.

Иудейско-христианское сосуществование в Европе никогда не было безоблачным, потому что периоды относительного благополучия и процветания иудейских общин периодически сменялись эпохами погромов и изгнаний, а неприязнь к иудеям была имманентной частью традиционных христианских культур, как бы сейчас ни пытались утверждать обратное апологеты «иудеохристианской цивилизации».

Однако несмотря на это, в Европе, в которой господствовали феодалы и церковь, было место терпимости к другому – живущему рядом, но в своем мире и по своим законам. Именно так веками и жили иудейские общины (кагалы), сосуществуя с христианским населением, но не смешиваясь с ним, не вмешиваясь в его жизнь и не позволяя ему вмешиваться в свою.

Все изменилось, когда на смену христианскому Средневековью пришло Новое время, а комплекс ценностей Просвещения заменил европейцам учение церкви. Если в традиционном европейском обществе сувереном был монарх, под властью которого жили лояльные ему группы населения, включая иноверцев, то в модерном обществе эту роль решил играть народ, точнее нация, понимаемая как единство граждан, объединенных общими ценностями, интересами и равенством перед законом.

Но именно тогда оказалось, что посреди таких одинаковых граждан живут резко отличные соседи – со своими общинными органами самоуправления и судами, образом жизни и ценностями, выделяющими их из окружающего населения. И если в «мракобесной» средневековой Европе все это худо-бедно терпелось королями и магнатами, то в «прогрессивной» современной оказалось неприемлемым для новых обществ, стремящихся к единообразию законов и образа жизни.

К тому же, процесс секуляризации и модернизации затронул и саму иудейскую общину, из среды которой, начиная со Спинозы и заканчивая Марксом и Фрейдом, выходили апостолы новых антирелигиозных учений, обращенных не только к их соплеменникам, но и к европейцам. Подобное активное включение секуляризированных евреев в жизнь европейских народов тоже нравилось далеко не всем, порождая представления о заговоре евреев с целью разложить и завоевать христианские народы изнутри.

Таким образом, в секуляризирующихся и национализирующихся обществах христианской Европы рубежа XIX–XX веков евреи оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, их не любили за то, что они отличались от большинства, стремящегося к унификации, с другой стороны, когда они пытались стать его частью, подозревали в желании захватить соответствующие народы изнутри.

Поэтому в этот период у ряда секуляризированных евреев, разочаровавшихся в возможности стать органичной частью европейских народов, родилась новая идея – о необходимости создания евреями своего национального государства, в котором они смогут жить как свои среди своих, не опасаясь погромов, травли и дискриминации. Ярче всего их сформулировал Теодор Герцль в своем произведении «Еврейское государство», увидевшем свет в 1896 году и ставшем программой действия нового националистического движения.

Поиски «еврейского очага»

Однако в отличие от националистов европейских народов, живших на своей земле, которую им в ряде случаев надо было «просто» освободить от иностранного господства, проблема еврейского национализма заключалась в том, что у него своей земли не было. Поэтому движение за создание еврейского государства получило название не просто еврейского национализма, а сионизма – по имени горы Сион, вокруг которой евреям предлагалось собраться, чтобы обрести свою землю и создать на ней свое государство.

Проблема заключалась в том, что на этой земле к тому времени уже много веков как жили палестинские арабы. И хотя официально сионисты заявляли о том, что эти арабы поселились на земле их предков, такие ключевые для сионистского проекта фигуры, как Давид Бен-Гурион и Ицхак Бен-Цви, еще до появления генетических анализов признавали, что именно эти палестинцы являются прямыми потомками древних израильтян. Но это не было моральной проблемой для сионистов — палестинцы в первую очередь воспринимались ими как арабы, у которых много земли и своих стран, в отличие от евреев, не имевших ни того, ни другого.

Впрочем, не все сионисты и не всегда были так категоричны. Столкнувшись с непреодолимыми препятствиями в приобретении «прав на Палестину», лидер мирового сионистского движения Теодор Герцль предложил 6-му Сионистскому конгрессу проголосовать за создание еврейского государства не в Палестине, а в африканской Уганде, где ему предлагали выделить под это землю. Что и было сделано в 1903 году 295 голосами «за» при 178 голосах «против» и 132 воздержавшихся.

Но если угандийский проект еврейского национализма изначально оказался мертворожденным, то в Советской России и позже Советском Союзе альтернативные сценарии организации «еврейского национального очага» реализовывались на практике. Так, в 1918 году при Совете Народных Комиссаров (правительстве Советской России) был создан Еврейский комиссариат, а в 1924 году Постановлением Президиума ЦИК СССР был создан Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся, под эгидой которых в Крыму начали создаваться еврейские земледельческие коммуны, которые еврейские активисты считали первым шагом к созданию в нем еврейской автономии.

Соответствующий проект активно обсуждался внутри советского руководства в 20-е годы и имел поддержку ряда его видных членов: Троцкого, Калинина, Каменева, Бухарина, Чичерина. Против него резко выступили крымские татары и Иосиф Сталин, но каждый по своим причинам. Последний в итоге и покончил с этим проектом, и депортировал в 1944 году крымских татар, а еврейскую автономию создал в 1934 году там, где она была заведомо нежизнеспособна – на Амуре.

Тем не менее, у всех этих проектов создания «еврейских национальных очагов» за пределами Палестины было немало еврейских энтузиастов. Таким образом не все еврейские националисты и не всегда были сионистами в прямом смысле этого слова, считающими, что еврейское государство или еврейский национальный очаг должны быть созданы обязательно вокруг Сиона. Как видно, были и те, кто считал, что для этого сгодится любая выделенная под них территория, будь то в Африке, Крыму или на Амуре.

Кроме того, немалая часть тех иудеев, которые наделяли землю Израиля (Палестины) сакральным значением, также выступили против создания на ней сионистами националистического государства. Раввины, оппонировавшие сионистам, утверждали, что евреи были изгнаны из Святой земли за свои грехи, и, согласно Талмуду, могут вернуться в нее только с приходом Мессии-Машиаха, в то время как самовольное возвращение туда будет очередным восстанием против Бога. Такие видные иудейские богословы, как раввины Йоэль Тейтельбаум и Эльхоном Буим Вассерман, написали трактаты на эту тему, и возникли целые иудейские ортодоксальные общины и школы вроде «Нетурей Карто», которые считают сионизм врагом иудаизма.

Тем не менее, катастрофа европейских евреев в XX веке решила этот вопрос явочным порядком, когда еврейские вооруженные радикалы из «Иргуна» решили, что ждать его решения британской мандатной администрацией, которой он был передан после упразднения Османского халифата, больше нельзя. Правда, не факт, что радикалов, начавших террористическую войну против британцев и местного арабского населения, больше всего волновала судьба терпящих катастрофу европейских евреев.

Ментально им были ближе как раз европейские нацисты и фашисты, с которыми они пытались договориться о сотрудничестве (и далеко не всегда безуспешно), в то время как оказавшиеся их жертвами европейские евреи считались заслужившими эту участь своим нежеланием включаться в борьбу за еврейское национальное дело. В 1977 году была опубликована книга американского раввина-антисиониста Моше Шонфельда «Жертвы Холокоста обвиняют.

Документы и свидетельства о еврейских военных преступниках», в которой автор доказывал, что сионистские лидеры рассматривали уничтожение нацистами европейских евреев как «обрезание сухих ветвей еврейства» – фраза, которая им приписывается будущему президенту Израиля Хаиму Вейцману.

Создания государства, которое позиционировалось ими как убежище для жертв нацизма, сионисты добивались типично нацистскими методами – этнических чисток нежелательного населения и колонизацией освобожденной от него территории. Впрочем, этим родство сионизма с нацизмом не исчерпывалось.

Нацизм – это национальный социализм, и именно такими национал-социалистами, или левыми националистами, были первые еврейские колонизаторы Палестины. Милитаризм, коллективизм, идеализм, культ крови и почвы — все это ставило сионизм в один ряд с радикальными националистическими движениями XX века, на что указывали не только арабские жертвы сионизма, но и иудейские раввины, считавшие, что сионисты выполняют заповеди не Торы, а «Майн Кампф», приспособленные для евреев.

Независимая Палестина – цена за Еврейское государство, которую сионисты не хотят платить

Впрочем, по сравнению с европейским нацизмом, у сионизма была одна одновременно как сильная, так и слабая сторона. Начиная с разработки первой Базельской программы в 1897 году, его идеологи ставили перед собой цель добиться не только создания еврейского государства, но и его международно-правового признания. Это произошло 11 мая 1949 года, когда государство Израиль было принято в ООН. Но за это признание был выставлен счет, который сионистами не оплачен до сих пор.

Так, 29 ноября 1947 года Генеральной ассамблеей ООН был принят план о разделе Палестины между двумя государствами – еврейским и арабским, а также придании Иерусалиму и Вифлеему статуса территорий под международным контролем. С тех пор резолюции Генеральной ассамблеи, а также Совета безопасности ООН о необходимости урегулирования израильско-палестинской проблемы на основе принципа двух государств двух народов и раздела между ними Иерусалима принимались неоднократно, в том числе уже в XXI веке – в 2012 и 2020 годах.

Несмотря на крайне брутальный способ его создания, сопровождавшийся террором и этническими чистками, международное сообщество признало еврейское государство в Палестине, но с одним условием – что там должно быть создано и палестинское (арабское) государство со столицей в Восточном Иерусалиме (в случае, если этот город не интернационализируется, как было изначально предложено, а национализируется).

Однако выяснилось, что никакой арабской Палестины сионисты не собирались признавать, считая, что вся Палестина должна быть еврейской. Хотя справедливости ради надо отметить и обратное – арабы, как и значительная часть мусульманского мира, также отказались признать создание в Палестине сионистского государственного образования, неоднократно, но безуспешно пытаясь его ликвидировать военным способом.

В результате этих безуспешных попыток территория Израиля только увеличивалась, выходя далеко за пределы международно признанных границ по состоянию на 1967 год – как в Палестине, так и в сирийских Голанских высотах. При этом на присоединяемых к нему территориях вопреки международному праву осуществлялась колонизация в виде создания т. н. «еврейских поселений», по сути военно-колонистских форпостов посреди населения оккупированных территорий.

Идеологически эта политика обосновывалась тем, что никакого палестинского народа не существует, а есть только арабы, живущие в Палестине, которые без особых проблем могут жить в любом другом месте, хоть в Израиле, если примут его власть, хоть в других арабских странах. Эта идеология сродни идеологии отрицания других народов, признанных международным сообществом, вроде украинского и белорусского, которые периодически называются «искусственными», либо австрийского, существование которого отрицала гитлеровская Германия.

Она очевидно идет вразрез с международным правом, так как, несмотря на этнокультурное единство арабов, которое воплощает в себе декларативная доктрина «арабской нации», в политическом отношении международным правом и сообществом признаются не один, а несколько десятков арабских народов с собственными государствами, такие как египетский, сирийский, иорданский, иракский, ливийский и т.д. Одним из таких народов являются и палестинцы, которые за семь десятилетий, прошедших с момента начала колонизации их земель, продемонстрировали, что являются устойчивой политической нацией, сохраняющейся несмотря на все попытки ее уничтожить.

«Окончательное решение палестинского вопроса»

Сионисты неоднократно вынашивали планы и предпринимали попытки «окончательного решения палестинского вопроса», будь то в виде т.н. «трансферта», то есть их поголовной депортации или их национально-территориальной дезинтеграции и ассимиляции. Последние предполагают поглощение двух палестинских анклавов – Западного берега и Газы соседними арабскими государствами – Иорданией и Египтом, с одновременной сионистской колонизацией территорий между ними.

Этому плану был призван способствовать и политический раскол на палестинской территории, случившийся в 2007 году, когда Западный берег оказался под властью международно признанной администрации Палестинской автономии, а сектор Газа – движения ХАМАС. Позже из утечек в СМИ следовало, что израильтяне в сговоре с египетскими военными пытались ввести в игру еще одного игрока, который должен был способствовать этим планам – завербованного ими члена палестинского руководства Мохаммеда Дахляна.

Так как после 2007 года сектор Газа был взят в двойную блокаду Израилем и руководством Египта, принятие Дахляна его жителями было тем, в обмен на что египтяне и израильтяне были готовы эту блокаду снять. Такое развитие событий было выгодно сионистам с двух точек зрения – во-первых, они получили бы в секторе Газа туземного надсмотрщика, который сам осуществлял бы над ним контроль, избавив их от этой необходимости, а во-вторых, законсервировали бы сектор Газа в качестве серой зоны, не претендующей на международное признание и не имеющей таких перспектив в отличие от международно признанной Палестинской национальной администрации.

Помимо экспериментов с проектом Дахляна максимум усилий если не для полной аннигиляции палестинского национального проекта, то хотя бы для его маргинализации предпринял Биньямин Нетаньяху. Впервые он возглавил еврейское правительство еще в 1996 году, через два года после того, как в Осло Израилем и Организацией Освобождения Палестины были подписаны соглашения о создании независимой Палестины и поэтапной передаче Палестинской Национальной Администрации ее территорий.

Тогдашнему премьер-министру Израиля Ицхаку Рабину это соглашение стоило жизни – в 1995 году он был убит сионистским экстремистом Игалем Амиром. Номинально заключенные в Осло соглашения продолжали действовать и даже частично выполняться под давлением мирового сообщества, невзирая на противодействие экстремистов.

Однако фактически ультрасионистские круги, не только в оппозиции, но и во власти, в первую очередь представленные Ариэлем Шароном и Биньямином Нетаньяху, игнорировали их существенные аспекты, в первую очередь посредством активного создания новых еврейских поселений на палестинских территориях.

Тем не менее, даже Ариэль Шарон незадолго до своей смерти, уже будучи премьер-министром, пошел на вывод израильских войск из Сектора Газа и т.н. «одностороннее размежевание» с Палестиной, после чего Нетаньяху в 2005 году перешел в оппозицию уже к нему. Поэтому, надо понимать, что Нетаньяху – это давний противник создания независимой Палестины, который на словах (пока) не может отказаться от идеи двух государств, всячески препятствуя ее реализации на деле.

Приход к власти в США Дональда Трампа в 2016 году, провозгласившего себя самым произраильским президентом в истории страны, породил у Нетаньяху и представляемых им кругов самые смелые ожидания. В 2017 году Белый дом признал Иерусалим столицей Израиля вопреки резолюциям ООН, требующим либо его международного статуса, либо раздела между еврейским и палестинским государствами, начав побуждать к этому своих союзников по всему миру.

В 2019 году администрация Трампа признала официальную аннексию Израилем Голанских высот. И то, и другое фактически давало ультрасионистам карт-бланш на отказ от переговоров по этим вопросам, которые они были вынуждены вести, соблюдая правила приличия международного права.

Окончательно же решить палестинский вопрос под занавес правления Трампа была призвана т. н. «Сделка века», условия которой были оглашены в 2020 году. В отличие от откровенно противоречащих международному праву проектов «трансферта палестинцев», поглощения палестинских анклавов соседними государствами либо консервации их как «серых зон», предложенная Трампом и Нетаньяху «сделка века» номинально была основана на принципе «двух государств».

Однако в реальности то, что в ее рамках было предложено в качестве «Палестинского государства», является скорее аналогом южноафриканского бантустана. Не говоря уже о том, что вместо закрепленных международным правом границ 1967 года палестинцам был предложен их огрызок в виде гряды отделенных друг от друга Израилем анклавов, «независимой» Палестине запрещалось иметь свою армию, внешнюю политику и даже независимые образовательные программы, а также чествовать героев своей освободительной борьбы.

Ну и само собой, согласно этому плану, незаконные еврейские поселения сохранялись и включались в состав Израиля. Иерусалим целиком предлагалось отдать Еврейскому государству, а столицу «независимой» Палестины основать в находящейся рядом с ним деревне Абу Дис, которую «остроумно» было предложено считать «Восточным Иерусалимом».

Такую пародию на решение вопроса двух государств двух народов отверг не только весь арабский и мусульманский мир, но и Европейский Союз. Чешский политик Карл Шварценберг, в целом достаточно произраильский, метко сравнил то, что палестинцам предложили Трамп и Нетаньяху, с протекторатом Богемии и Моравии, который нацистская Германия установила для чехов после оккупации Чехословакии.

В предложенном виде сделку не решились открыто поддержали даже те арабские государства, на одобрение которых она была рассчитана — Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ. Последние наряду с Бахрейном, Суданом и Марокко пошли на признание государства Израиль, однако все они при этом подчеркивали, что продолжают выступать в защиту законных прав палестинцев, признаваемых международным сообществом.

Сионизм на развилке и Израль 2.0

Трамп и Нетаньяху сделали ставку в арабском мире на ОАЭ, пытавшихся изолировать активно поддерживающую палестинское дело Турцию и ее союзников. Но к концу 2020 года стало ясно, что эта стратегия провалилась – ОАЭ не удалось уничтожить ни оплот протурецких повстанцев на севере Сирии руками Башара Асада, ни союзное Турции Правительство Национального Согласия в Ливии руками Халифы Хафтара; блокированный ими Катар пережил изоляцию и постепенно стал выходить из нее, а Египет начал переговоры с Турцией о восстановлении отношений. И конечно, главным ударом для них стало поражение на президентских выборах в США Дональда Трампа, лишившее эти круги самой важной поддержки.

На грани политического разгрома оказался и сам Биньямин Нетаньяху, растерявший за последние годы важнейших союзников и весной 2021 года после очередных выборов оказавшийся не в состоянии сформировать коалиционное правительство. Его должна была сформировать еврейская оппозиция при поддержке прошедшей в Кнессет арабской партии РААМ, но тут как нельзя кстати для Нетаньяху после серии провокаций, устроенных его подчиненными и сторонниками против палестинцев, вспыхнула новая война, сорвавшая эти планы.

Неудачи Нетаньяху стали следствием не только его провалов во внутренней политике или связанных с ним коррупционных скандалов, но и свидетельствуют о кризисе олицетворяемой им конфронтационной модели сионистского проекта. Это, конечно, не означает, что большинство израильских евреев готовы отказаться от еврейского государства в Палестине, в том числе посредством его трансформации в общее арабо-еврейское государство, как предлагают некоторые левые идеалисты.

Но, кроме крайних альтернатив подобного антисионизма и радикального сионизма, ориентированного на территориальное расширение вопреки позиции международного права, на сегодняшний день существует видение, которое можно определить как постсионизм или прагматичный еврейско-израильский национализм. Оно исходит из того, что сионизм уже выполнил свою историческую задачу создания еврейского государства, и сегодня Израилю следует думать не о том, как расширить свою территорию и завести в себя как можно больше евреев, а о решении задач типичного территориального национального государства, существующего посреди других таких же государств в международно признанных границах.

Подобная еврейская оппозиция, среди которой немало боевых генералов израильской армии, считает, что политика бесконечного расширения территории и создания поселений ставит Израиль в положение, в котором он не сможет быть и еврейским, и демократическим государством одновременно, так как, чтобы управлять растущим арабским населением, ему придется перейти к режиму диктатуры.

Так, например, считает бригадный генерал ВВС в запасе Амир Эскель, арестованный в 2020 году в ходе акций протеста против Нетаньяху. По его мнению, предоставление независимости Палестине и заключение с ней устойчивого мира необходимы, чтобы сохранить Израиль как еврейское демократическое государство.

Но отношения еврейского большинства с растущим арабским меньшинством – это не единственная проблема сионистского проекта в наши дни. Растущий раскол между религиозным и светским лагерями носит не менее принципиальный характер. Кроме того, общественно-политическим фактором, с которым уже приходится считаться, стали т. н. «русские евреи», чья партия «Наш дом Израиль» превратилась в необходимого участника всех правящих коалиций.

Должно ли еврейское государство быть светским или религиозным? Что вообще означает быть евреем сегодня и не следует ли пересмотреть закон о возвращении, по которому израильское гражданство предоставляется любому имеющему одного еврейского дедушку или бабушку, в результате чего огромное количество израильтян не являются евреями согласно канонам иудаизма, уже не говоря о несоблюдении ими этих канонов? Все эти идеи продолжает разделять даже само еврейское общество, в то время как к ним добавляются новомодные «повестки» вроде признания борьбы за права ЛГБТ.

Традиционно консервативные религиозные еврейские правые партии стоят на антипалестинских и антиарабских позициях, из-за чего те арабы, что участвуют в политической жизни Израиля, традиционно тяготели к левым силам – светским и прогрессивным. Однако выборы 2021 года ознаменовались сменой этой парадигмы – наибольшего успеха среди арабских избирателей достигла партия РААМ, которая стоит на исламско-консервативных позициях и при этом выражает готовность взаимодействовать с еврейскими правыми партиями.

Именно такая коалиция с участием части еврейских правых (Нафтали Беннетта), либералов (Яира Лапида), русскоязычных евреев (Авигдора Либермана) при поддержке израильских консервативных арабов могла прийти к власти в мае 2021 года, но не состоялась из-за начавшейся войны, продлившей правление Нетаньяху, мобилизовавшего евреев на антиарабской основе.

Тем не менее, сама эта ситуация была весьма показательной, так как высветила наличие внутри еврейско-израильского общества серьезных противоречий и лакун, которые могут быть заполнены такими, казалось бы, несовместимыми с ним силами, как арабская исламская партия РААМ. Это свидетельствует о том, что сумма неразрешимых противоречий внутри еврейского общества достигает уровня, при котором силы, стремящиеся к выходу из тупика сионистского Израиля 1.0, могли бы принять помощь внешнего фактора, способного оказать им поддержку в создании постсионистского Израиля 2.0.

Конечно, такой силой не может быть ХАМАС, играющий лишь роль спарринг-партнера сионистских ястребов, мобилизующих в этом противостоянии евреев. В ином свете выглядит предложение руководства Турции о создании международных миротворческих сил, которые при определенных обстоятельствах действительно могли бы принудить руководство Израиля вернуться к реальным мирным переговорам.

Если политический класс и общество еврейского государства осознают, что больше не имеют безусловной поддержки США, что международное сообщество требует от них решения израильско-палестинского конфликта на принципах международного права и что они могут быть принуждены к этому международными миротворческими силами, это может позволить здоровым силам Израиля осуществить его политическую трансформацию из государства, противостоящего всем соседям и значительной части своего населения, в государство, живущее с ними в мире.