Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзничестве, сообщает Anadolu.

Лидеры двух стран провели 15 июня переговоры в освобожденной в прошлом году от армянской оккупации Шуше – втором по величине городе Карабаха. В ходе встречи состоялась церемония заключения соглашения об углублении сотрудничества двух стран.

«Сегодня исторический день. Сегодня мы принимаем президента Турции, моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана в освобожденной Шуше. Мой брат многократно был в Азербайджане, но в Шушу приехал впервые. Совместная декларация о союзничестве, подписанная нами сегодня, поднимет наши отношения на самый высокий уровень. Название декларации говорит само за себя. Все пункты этой декларации являются гарантией нашего дальнейшего сотрудничества», – заявил Алиев на совместной пресс-конференции.

«Я неоднократно говорил, что Турция и Азербайджан – самые близкие страны в мировом масштабе, – добавил он, – у нас есть возможности, чтобы развивать наше сотрудничество».

Согласно декларации, обе стороны намерены:

– Предпринимать совместные усилия по переформированию и модернизации вооруженных сил в соответствии с современными требованиями

– Проводить совместные действия в случае угрозы или агрессии со стороны третьих государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ любой из сторон

– Делиться технологиями в сфере воздушной, космической и морской индустрии, поощрять выполнение совместных проектов с целью развития технологий оборонной промышленности

– Осуществлять взаимную координацию деятельности по региональным и международным стратегическим вопросам, представляющим общий интерес

– Сотрудничать в области оборонной промышленности

– Сотрудничать в вопросе открытия Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан и Турцию

– Укреплять стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восстановить все экономические и транспортные связи, а также нормализовать отношения между государствами региона и обеспечить долгосрочный мир

– Организовать скоординированную деятельность силовых и управленческих структур Вооруженных сил

– Проводить регулярные совместные заседания советов безопасности обеих стран по вопросам национальной безопасности и обсуждать на этих заседаниях вопросы региональной и международной безопасности, затрагивающие национальные интересы

– Сотрудничать в области кибербезопасности и проводить совместные научные исследования

– Объединить свои усилия для дальнейшего сотрудничества между турецкой и азербайджанской диаспорами, проживающими в разных странах, для совместных шагов перед лицом общих проблем, с которыми они сталкиваются, и для демонстрации солидарности

Подписав Шушинскую декларацию, Баку и Анкара определили дорожную карту двусторонних отношений на предстоящий период, отметил президент Турции. Он выразил уверенность в том, что Карабах вновь обретет свои прежние величие и самобытность.

Как заверил Эрдоган, в Шуше в кратчайшие сроки планируется открыть турецкое консульство. «Дай Аллах, что в ближайшее время здесь появятся международные аэропорты», – добавил он.

Президент также высказал надежду, что на территории Азербайджана в обозримом будущем компания Baykar начнет производство турецких ударных беспилотников. Кроме того, по словам Эрдогана, к 2023 году страны намерены довести товарооборот до $15 млрд (в 2020 он составил $4,2 млрд).

«Мы хотим, чтобы благодаря шестисторонней платформе [Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения] регион превратился в место мирного сосуществования. Турция готова приложить все усилия [для формирования платформы]. Также и господин Путин... Предпринятые в этом направлении шаги принесут мир в регион», - сказал Эрдоган.

При этом он выразил надежду, что «Армения воспользуется возможностью и ответит взаимностью на протянутую ей руку доброй воли и солидарности для формирования совместного будущего».

По его словам, Анкара предпримет «все необходимые меры для того, чтобы Карабах и Азербайджан больше не сталкивались с подобной трагедией», имея в виду оккупацию и сопровождавшие ее геноцид азербайджанского населения, вандализм и военные преступления.

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан утром 15 июня. Из Баку он сразу отправился в Физулинский район, откуда затем поехал в «жемчужину Карабаха» - Шушу. Эрдоган стал первым турецким лидером, посетившим освобожденный от 30-летней армянской оккупации регион.