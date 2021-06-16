Исследователь из Германии Маркус Рекс, возглавивший крупнейшую в истории человечества экспедицию в Арктику, заявил о том, что человечество миновало точку невозврата, после которой экологическая катастрофа, вызванная глобальным потеплением, становится «неотвратимой», передает France 24.

В ходе своей 389-дневной экспедиции вдоль ледников Северного полюса Рекс изучал темпы таяния арктического льда.

«Только оценка в ближайшие годы позволит нам определить, сможем ли мы оставить круглогодичный арктический морской лед с помощью сурового климата. Исчезновение летнего морского льда в Арктике – одна из первых наземных мин на этом минном поле, один из переломных моментов, который мы начинаем проходить, когда глобальное потепление заходит слишком далеко. И можно по существу спросить, не наступили ли мы уже на эту мину и просто не заметили начала взрыва», – отметил он.

По словам исследователя, исчезновение летнего арктического льда в прошлом году происходило рекордными темпами.

Таким образом немец подтвердил более ранние выводы ученых о том, что таяние арктического льда происходит гораздо быстрее, чем можно было ожидать.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов на IX Невском международном экологическом конгрессе заявил, что глобальное потепление привело к деформации более 40% объектов инфраструктуры в зоне многолетней мерзлоты в российской Арктике.

«Ученые из МГУ, РАН и Гидроспецгеологии в свою очередь посчитали и спрогнозировали вероятный ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году – не менее ₽5 трлн», – сказал Козлов.

По словам министра, деградация мерзлоты, по некоторым подсчетам, оказывается причиной 23% отказов технических систем и 29% потерь добычи углеводородов.