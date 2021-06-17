15 января 2021 Прокуратура Республики Татарстан направила в Верховный суд республики заявление о признании Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) экстремистской организацией. Против организации началась доследственная проверка по статье 282 Уголовного кодекса РФ – «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Проверяют российские силовики выступления участников митинга, который прошел в 2019 году в «День памяти и скорби татарского народа» (по-татарски «Хэтер коне»). Как считают активисты, под судебным предлогом власти хотят окончательно усмирить деятельность ВТОЦ – оплота татарского сопротивления и символа независимого Татарстана.

Гордость татар

В конце 80-х, с приходом гласности в СССР, в Татарстане, как и в других национальных республиках бывшего Союза, начали зарождаться разные политические партии, движения и общественные объединения.

В 1988 году по инициативе ученых и преподавателей Казанского государственного университета и ​​Института языка, литературы и истории возник Татарский общественный центр (ТОЦ). Создателями и идеологическими вдохновителями организации были представители интеллигенции: доцент Казанского университета Марат Мулюков, писательница Фаузия Байрамова, историк Дамир Исхаков, философ Рафаэль Хакимов и другие.

Первое заседание и учредительный съезд ТОЦ состоялся 17-18 февраля 1989 года. Впоследствии организацию зарегистрировал Совет Министров ТАССР как «республиканское народное движение в поддержку перестройки».

На втором съезде ТОЦ, который проходил в Казани 15-16 февраля 1991, было принято решение изменить название на Всесоюзный татарский общественный центр. Кроме того, в те дни прошли выборы в президиум и состоялось избрание первого главы общественного центра – Марата Мулюкова. После распада СССР организация стала носить название Всетатарского общественного центра (ВТОЦ). 4 ноября 1993 в Министерстве юстиции Республики Татарстан был зарегистрирован новый устав организации.

Как считают историки, Всетатарский общественный центр сыграл важную роль в событиях конца 80-х – начала 90-х годов в Татарстане. Тогда Центр был катализатором многотысячных митингов и демонстраций с требованиями повышения самостоятельности республики, поднятия ее статуса до уровня союзных республик, развития татарской культуры и языка и т. д. ВТОЦ осуществлял определенное давление не только на республиканские власти, пытаясь подтолкнуть их к более решительным шагам, но и беспокоил Кремль.

В последующие годы ВТОЦ, как и большинство национальных движений того времени, начинает терять влияние. Произошло это не без помощи властей, которым был не нужен альтернативный центр влияния на умы. Многие идеи организации заимствовал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Ему также удалось переманить на свою сторону нескольких видных активистов ВТОЦ и поставить под свой контроль Всемирный конгресс татар.

Независимость для них была ширмой

В интервью TRT на русском один из создателей Всетатарского общественного центра, ветеран национального движения Зиннур Аглиуллин рассказал о том, за что боролись в то время активисты и как власть в Татарстане повернулась к ним спиной.

«В СССР были две категории республик: автономные и союзные. У союзных республик было больше полномочий, они оставляли у себя больше финансовых поступлений в местный бюджет, имели возможности придать национальному языку статус государственного. Идея создания ВТОЦ заключалось в том, чтобы изменить статус Татарстана – перевести ее из автономной республики в союзную», – сказал он.

Татарским активистам удалось добиться этой цели 30 августа 1990 года, когда Татарстан принял Декларацию о Государственном суверенитете. В результате Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика была преобразована в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, а 22 марта 1992 года в Татарстане состоялся референдум о полной независимости.

Тогда 61,4 % татарстанцев при явке в 81,7 % поддержали суверенитет республики. Впоследствии, 30 ноября 1992 года, была принята новая Конституция Татарстана, объявившая республику суверенным государством и субъектом международного права.

Однако Минтимер Шаймиев заключил договор с Москвой и половину прав Татарстана передал Кремлю. По мнению Аглиуллина, для первого президента Татарстана идеи независимости служили лишь поводом к личному обогащению. «Шаймиев – это представитель бывшей партийной номенклатуры СССР. К сожалению, такие активисты национального движения, как философ, доктор наук Рафаэль Хакимов и академик Индус Тагиров обслуживали этих партократов.

Они пытались что-то делать для Республики в рамках своих полномочий, но ключевые решения и главное слово оставалось за Шаймиевым. Его люди думали не о независимости Татарстана, а только о том, как разбогатеть. Они присвоили себе все богатство страны и сказочно разбогатели, независимость для них была ширмой», – рассказал ветеран национального движения из Набережных Челнов. Сегодня, отмечает Аглиуллин, Кремль прибирает к своим рукам важнейшие сферы татарской экономики: производство бензина, крупные предприятия, и нацелился на «Татнефть».

«С приходом к власти Путина начали закручивать гайки. Спустя некоторое время после того, как он стал президентом, он говорил о России как об одной стране, с единым народом и одной вертикалью власти. С годами стало ясно, что речь идет о политике русификации», – считает один из создателей Всетатарского общественного центра.

Аглиуллин полагает, что попытка прокуратуры признать ВТОЦ экстремисткой организацией завершится запретом организации, а промедление с рассмотрением дела в суде создается специально для психологического дискомфорта активистов.

В России повторяются события 1937 года

В свою очередь татарскому политэмигранту, заместителю главы правительства независимого Татарстана в изгнании, члену Президиума ВТОЦ и одному из соучредителей движения «Свободный Идел-Урал», проживающему в Великобритании, Рафису Кашапову сложно предсказать, как сложится ситуация вокруг Всетатарского общественного центра.

В интервью TRT на русском он заявил, что проживающие в эмиграции татарские активисты обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой защитить национальные права народов Идель-Урала (регион проживания финно-угорских и тюркских народов Поволжья).

«Мы попросили турецкого президента поддержать татар. Обращение также было адресовано и к главам государств тюркских государств. У нас много информации о нарушении прав татар, Всетатарского общественного центра. Сегодня репрессиям подвергаются глава ВТОЦ Фарит Закиев, ветеран национального движения Фаузия Байрамова, глава союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набибулин, активисты из Набережных Челнов и Башкортостана», – сообщил он.

По словам политэмигранта, Россия вошла в ту стадию, когда повторяются события 1937 года, и бывшие КГБ-шники, ныне сотрудники ФСБ, умело адаптировались к современным реалиям.

«Сегодня в РФ преследованиям подвергаются оппозиционные партии и движения. Закрыли Фонды борьбы с коррупцией Алексея Навального, общественную организацию «Открытая Россия», все оппозиционные партии и движения. Остались лишь те силы, которые обслуживают Кремль: КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия» и т.д.», – напомнил он.

Член татарского правительства в изгнании отметил, что за последние 11-12 лет по всей России закрыли больше 10 тысяч татарских школ и гимназий. Около пяти тысяч преподавателей татарского языка за последние два года лишились работы и стали преподавателями русского языка.

«Канули в лето независимые радио- и телеканалы, газеты на татарском, которые когда-то были в Татарстане, а оставшиеся не более 3-4 газет на родном языке поверхностно освещают вопросы религии, культуры, национального движения», – сказал Кашапов.

«Им очень не нравятся наши действия»

По словам нынешнего главы ВТОЦ Фарита Закиева, в последнее время Всетатарский общественный центр оказывается под серьезным давлением российских властей. Так, в мае 2017 года суд признал отделение ВТОЦ в Набережных Челнах, которым руководил Кашапов, экстремистской организацией.

Спустя несколько месяцев в офисе Центра и в доме Закиева прошел обыск в рамках постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В штаб-квартире ВТОЦ правоохранители изучали плакаты и по завершении следственных мероприятий изъяли устав и учредительные документы организации.

Татарские власти отказывают активистам в проведении митингов в Казани, выдают предупреждения «о недопустимости осуществления экстремистской деятельности» и множество раз в 2020 и 2021 году задерживали главу ВТОЦ с последующими судебными заседаниями.

«Им очень не нравятся наши действия в защиту национальной идентичности, татарского языка, прав татарского народа на историческую память, наши митинги и пикеты, наша честная и принципиальная позиция по защите Конституции Республики Татарстан. Давление идет со всех сторон и по надуманным предлогам», – написал Закиев в Facebook.

В своем посте он сообщил, что теперь ВТОЦ пытаются выселить из помещения, которое оно занимает последние годы на условиях безвозмездной аренды. Власти объясняют это тем, что якобы помещение не соответствует нормам противопожарной безопасности.

Проверка пожарной инспекцией прошла вскоре после того, в Центре состоялась пресс-конференция экологических организаций. ВТОЦ обязали выплатить штраф и установить противопожарную сигнализацию.

В начале мая судебные приставы пришли домой к Закиеву, чтобы доставить его в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) из-за уклонения от выполнения обязательных работ. В декабре 2020 года Закиеву суд назначил 60 часов обязательных работ из-за нарушений на согласованном митинге, посвященном Дню Памяти. Во время отработки наказания у 66-летнего активиста начались проблемы со здоровьем: у него поднялось давление, а позже у него диагностировали гипертонический криз.

Врачи выдали больничный лист, который отстрочил общественные работы активиста до 12 мая, но приставы отказались принять медицинские документы и заявили, что «ждать больше не будут».

Объявить экстремистской организацией – перебор

Член Исполкома Всемирного конгресса татар и один из основателей ВТОЦ Дамир Исхаков считает, что обвинения в экстремизме против общественного центра «просто смешны». По его словам, организация не придерживается антироссийских настроений.

«Программные документы ВТОЦ напечатаны, их можно изучить. Там видно, что основной линией является центризм. Нашей первоначальной целью являлось вот что: мы хотели добиться повышения статуса татар и Татарстана в рамках Советского Союза. Это касалось как статуса республики, так и изменений в общественной и культурной сферах», – заявил он в интервью Радио Свобода. С ним согласен и татарский литератор, глава Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла. Зайдулла отмечает, что не замечал за ВТОЦ проведения антиобщественных или антигосударственных акций.

«Основная цель ВТОЦ – сохранить татарский язык и татарскую культуру, традиции. Это же культурно-общественные организации. Объявить экстремистской организацией – вообще перебор. Это шаг к тоталитарному режиму. У нас должна быть свобода мнений, высказываний, собраний, слова. Это же противоречит даже Конституции России. Какие можно привести примеры того, что данная организация занималась какими-то экстремистскими действиями? Должны же, наверное, быть какие-то доводы», – сказал он российскому изданию «Бизнес.Online».

Российский политолог Сергей Сергеев считает, что для татарской региональной элиты ВТОЦ стал обузой. По его словам, официальную Казань беспокоит чрезмерная активность общественного центра, которая может обернуться для республиканских властей если не утратой доверия, то неприятным и ненужным выговором со стороны Москвы.

«Поэтому неуместная активность пресекается; впрочем, пресечь ее пресекут, но сам ВТОЦ на всякий случай сохранят», – рассказал он «Открытой России».

Давление на ВТОЦ, как и на башкирскую организацию «Башкрот», растет на фоне увеличения в России протестных настроений. Справиться с недовольством Кремль предпочитает традиционным методом: арестами активистов, судебными преследованиями и запугиванием. Такие репрессии если и дают результат, то только временный.

Обвинения в экстремизме Всетатарского общественного центра выглядят неправдоподобными, учитывая, что организация всего лишь выступает за сохранение национальных прав, культуры, языка и традиций татар. Россия ужесточает отношение к оппозиционным организациям. Та активность, которая 10–20 лет назад считалась приемлемой, хотя и оппозиционной, сейчас в РФ называется экстремизмом.

Политический климат в России после Болотной площади, после массовых протестов и революций в странах бывшего СССР стал более суровым. Если вначале какие-то радикальные организации назывались экстремистскими, то затем в этот разряд перевелись те, которые считались более умеренными.

Огульный навет на Всетатарский общественный центр напоминает риторику коммунистических деятелей, с которыми татарские активисты вели борьбу в конце 80-х и начала 90-х. В Советском Союзе все подобные организации тоже были запрещены, тем не менее, СССР от развала это не спасло.