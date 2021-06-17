Новые подробности в военное значение Шушинской декларации внес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – по возвращении из Азербайджана. В частности, глава государства не исключил, что в договоренности вполне вписывается идея создания на азербайджанской территории военной базы вооруженных сил Турецкой Республики.

«Это не выходит за рамки положений, – рассудил он. – Развитие этого вопроса возможно. Подобная тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему».

Однако турецкий лидер подчеркнул: «первоочередным на данный момент является вопрос об обеспечении гарантий» безопасности и защиты на протяжении всей азербайджанской границы. Кроме того, сейчас Анкару интересует прежде всего восстановление разрушенной боевыми действиями инфраструктуры Карабаха. Это следует из выступления Эрдогана в азербайджанском парламенте. «Турция и Азербайджан вместе все отстроят», – пообещал он законодателям.

И, по оценкам турецкого руководства, российская сторона может оказать позитивное влияние на эти процессы. В частности, он упомянул создание Зангезурского коридора.

«Мы считаем проект Зангезурского коридора очень важным и поддерживаем его, – подчеркнул Эрдоган. – Я не допускаю, что у России в связи с этим могут быть какие-то разногласия или намерения затянуть реализацию. Совсем наоборот, Россия очень доброжелательно настроена в вопросе коридора».

По словам президента, вскоре он обсудит все эти вопросы с Владимиром Путиным лично: важно разрешить аспект, который связан с пятилетним сроком соглашения о мире в Карабахе. «Мы хотели бы реализовать данный проект в рамках этого пятилетнего соглашения», – пояснил Эрдоган.

Новая реальность Южного Кавказа

Положения Шушинской декларации фактически купируют все реваншистские тенденции в отношении возвращенной азербайджанской территории, говорят эксперты. Однако важный элемент – это пункты о восстановлении и экономической интеграции, заявил в разговоре с азербайджанскими СМИ заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил.

«В Шушинской декларации говорится о социально-экономическом, гуманитарном сотрудничестве, Зангезурском коридоре. Будут укрепляться связи между нашими диаспорами, а также отношения внутри всего тюркского мира. Все это очень важно», – пояснил аналитик. Особо Исмаил отметил, что возвращенные под контроль Баку территории впервые посетил глава другого государства. «В этом есть символизм. Турция – серьезное государство, член НАТО», – пояснил эксперт.

Не менее позитивными оказались оценки и российских аналитиков. Известный Российский обозреватель Сергей Строкань отметил, что визит Эрдогана в Шушу и подписание декларации были призваны продемонстрировать новую реальность, складывающуюся на Южном Кавказе после конфликта в Карабахе.

Эксперт назвал это «сигналом всем региональным игрокам», в том числе Армении, которой было предложено сотрудничество. «Потеря Шуши, куда раньше совершал демонстративные поездки Никол Пашинян (ныне, в связи с предвыборной кампанией, исполняющий обязанности премьера Армении), остается необычайно болезненной темой как для армянского общества, так и для политиков, в эти дни ведущих решающую битву за власть», – заметил российский обозреватель.

Более высокие уровни

Впрочем, те, кто разделяет убеждение, что Шушинская декларация имеет значение исключительно для отношений Анкары и Баку, заблуждаются. Комментируя ее подписание, генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев выразил уверенность, что договоренности войдут в историю как документ, который показывает, как всестороннее сотрудничество между тюркскими государствами должно выходить на более высокие уровни в сумме с отчетливым осознанием тюркской идентичности.

По его словам, Шушинская декларация представляет собой решительный призыв к региональному миру, стабильности и процветанию. «Она предлагает странам региона создать новую зону мира и стабильности на Южном Кавказе с конкретными проектами, направленными на благо всех сторон», – подчеркнул Амреев.

Неслучайно, говоря о Шушинской декларации, Анкара упоминает инициативу по созданию шестисторонней платформы сотрудничества по Карабаху, которая бы включала Россию, Турцию, Азербайджан, Иран, Армению и Грузию. «Ведущими странами в этом контексте являются Россия, Турция, Азербайджан и Иран, – говорил Эрдоган. – Но мы хотим, чтобы присоединились и Грузия, и Армения». Алиев, в свою очередь, предполагал: такая платформа может быть создана на основе «обобщения» уже функционирующих трехсторонних формул, таких как Азербайджан – Турция – Грузия, а также Азербайджан – Россия – Иран, Турция – Россия – Иран. Впрочем, иницииаторы идеи подчеркивали: Ереван может стать одним из элементов формата при условии проявления доброй воли по отношению к соседям. Пока что поведение Армении говорило совсем об обратном.