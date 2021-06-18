Институт науки и технологий Технического университета Йылдыз в Стамбуле разработал первый в стране прототип долговечной атомной батарейки, пишет Yeni Şafak. Разработка турецких ученых откроет возможности для многих проектов, включая военные и коммерческие.

Детище ученых Селима Айдына и Эрола Кама вошло в число 10 лучших проектов на мероприятии «TechAnkara Project Market», а сами создатели получили премию.

Отметив, что этот проект является первым в Турции, профессор Кам сказал: «Для создания ядерной батареи потребовались опыт и знания специалистов из разных областей. Работа началась в 2017 году, ее координировало Турецкое агентство по атомной энергетике. Мой ученик Селим Айдын приложил к этому проекту огромные усилия. Специально для него была создана Исследовательская лаборатория ядерной физики, которая теперь называется TENMAK, и здесь проводились все испытания батареи».

Благодаря этой разработке Турция займет свое место на рынке ядерных аккумуляторных технологий, который монополизирован США, Китаем и Россией, пишет газета.

Атомные батарейки используются в оборудовании, которое может работать на протяжении долгого времени без постоянного контроля: например, на космических кораблях, в кардиостимуляторях, подводных системах и на научных станциях.

В августе американская компания Nano Diamond Battery представила прототип бета-гальванической батареи, которая способна проработать тысячи лет.