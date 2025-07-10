Израильская армия нанесла новые удары по сектору Газа. По данным очевидцев и источников в больницах, в результате атак погибли 28 палестинцев, среди которых много женщин и детей. Еще десятки человек получили ранения.

Удары пришлись по жилым домам, палаточным лагерям и пункту раздачи детского питания, где в момент атаки находились мирные жители, ожидавшие помощи.

В центральной части Газы, в городе Дейр-эль-Балах, израильский беспилотник атаковал людей у медпункта, где раздавали питание. Погибли 13 человек, в том числе женщины и дети.

В лагере беженцев Бурейдж ракета попала в жилой дом. Погибли четверо членов одной семьи.

В лагере Нусейрат были зафиксированы два удара — по дому и месту скопления людей. Погибли два человека, десять ранены.

На юге Газы, в районе Маваси, удар пришелся по палаткам с вынужденными переселенцами. Погибли пять человек, включая двоих детей. Ранены не менее 20 человек.

В западной части Хан-Юнуса, в районе Муаскар, авиация Израиля атаковала жилой дом. Погибли женщина и трое ее детей. Пострадали не менее 20 человек.

Армия Израиля также объявила о «приказе о выселении» жителей в Хан-Юнусе и восточной части города Газа. Одновременно начались сносы десятков домов. В течение ночи в регионе велись артобстрелы и бомбардировки.

Утром израильская техника начала продвижение в район Меслах на юго-западе Хан-Юнуса. Наступление сопровождалось плотным огнем и применением слезоточивого газа. Среди пострадавших — мирные жители, находившиеся в этом районе.

Из-за новых атак сотни палестинских семей снова были вынуждены покинуть свои временные укрытия. Многие переместились в более безопасные районы на северо-западе и вглубь Маваси.