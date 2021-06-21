В индийском штате Махараштра обнаружен новый вариант штамма коронавируса, который получил название «Дельта-плюс», сообщает The Hindustan Times (предыдущий вариант имеет название «Дельта»). Уже зарегистрировано около 20 случаев заражения новым штаммом.

«Дельта-плюс» отличается наличием в спайковом белке мутации K417N, которая способна снижать активность антител у переболевших COVID-19 и привитых от него. Минздрав Индии сообщил, что новый штамм скорее «вызывает интерес у исследователей» и пока не переведен в категорию мутаций, «вызывающих озабоченность».

Представители правительства штата заявили, что для секвенирования генома было отправлено больше образцов вируса. Ученые должны выяснить, является ли новый вариант доминирующим.

«Вариант «Дельты» чрезвычайно заразен и в значительной степени способствовал второй волне. Таким образом, нам необходимо изучить эпидемиологические характеристики мутировавшего вируса («Дельта-плюс»), чтобы понять его последствия для населения в целом», – сказал госсоветник целевой группы по COVID-19 доктор Субхаш Салунхе.

Платформа GISAID, обеспечивающая открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса, приводит слова руководителя Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулери о том, что штамм может в будущем вызвать беспокойство, если его не изучить. Гулери предупреждает, что произошедшая мутация могла изменить свойства вируса «в части заразности» и за его поведением необходимо наблюдать в течение нескольких недель.

«Дельта»-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны и был выявлен во многих странах, в том числе в России.

Симптомы COVID-19, вызванного штаммом «Дельта», отличаются от «классического», уханьского варианта коронавируса. Обычно он вызывает у заболевших диарею, тошноту и рвоту, сильный насморк, боль в горле, ноющие суставы. В тяжелых случая «индийская» версия может привести к тромбозу вен на ногах и даже гангрене.

При этом болеют в основном люди молодые, не старше 40 лет. Скорость распространения «Дельты» усугубляется тем, что в легкой форме вызываемый им COVID-19 практически неотличим от обычной простуды или гриппа.

10 июня глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что найденный в Индии штамм COVID-19 вызывает наибольшую обеспокоенность. Он заразнее «оригинального» коронавируса и опасен даже для людей с иммунитетом, отметил чиновник.

В то же время значительно увеличилось число заразившихся коронавирусом в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что у 89,3% заболевших выявлен индийский штамм.

По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса, и связывают это с распространением «Дельты».

По словам директора научного центра Гамалеи и разработчика вакцины «Спутник V» Александра Гинцбурга, при заражении индийским штаммом коронавируса состояние пациента может ухудшаться значительно быстрее.