Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, известного своими оппозиционными взглядами, в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, cообщает портал «ДОШ».

Из решения следует, что все банковские счета Абдурахманова в России должны быть заблокированы. Однако их у блогера нет – он является политическим беженцем и живет в Европе.

«Это также означает, что любой финансовый перевод в мою пользу может трактоваться российской правоохранительной системой как финансирование экстремизма и терроризма», – сообщил он.

Абдурахманов предупредил, что живущим в России зрителям, отправляющим вопросы в эфир посредством платформы donationalerts.ru с российских банковских счетов, отныне следует воздержаться и не присылать их через указанный сервис.

Серверы donationalerts.ru расположены на территории РФ, что дает возможность органам получать информацию о совершаемых транзакциях. Для отправки вопросов лучше воспользоваться суперчатом на YouTube, доступа к которому у российских властей нет, отметил блогер.

После убийства школьного учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа чеченцем Абдулахом Анзоровым в октябре 2020 года Тумсо Абдурахманов дал TRT на русском интервью, в котором рассказал о проблемах, возникших у чеченской диаспоры во Франции.