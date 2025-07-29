Согласно заявлению Службы внешней разведки России (СВР), на одном из курортов в Альпах якобы состоялась закрытая встреча, организованная представителями США и Великобритании. Как утверждается, темой переговоров стало обсуждение сценариев политических изменений в Киеве.

По информации СВР, в консультациях приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Западные участники встречи якобы выразили заинтересованность в выдвижении Залужного в качестве кандидата на пост президента. Ермак и Буданов при этом, согласно заявлению СВР, получили заверения в сохранении за ними нынешних позиций.

В сообщении СВР подчеркивается, что достигнутые договоренности могут объяснять недавнюю инициативу по ограничению полномочий украинских антикоррупционных структур. Как предполагается, это дало повод для внешнего давления на действующее руководство Украины.

Украинские официальные лица пока никак не комментировали информацию СВР России.

Ранее некоторые СМИ сообщали о появлении плана из трех этапов, направленного на возможную смену власти в Киеве. В их числе назывались решения, касающиеся НАБУ и САП.

Кроме того, японский журнал Shukan Gendai, ссылаясь на источник в администрации президента США Дональда Трампа, сообщал, что в Вашингтоне якобы рассматривают возможность смены власти в Киеве до сентября.