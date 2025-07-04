ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп разочарован диалогом с Путиным
Дональд Трамп заявил, что не добился прогресса по Украине в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 3 июля
Трамп разочарован диалогом с Путиным
Президент США Дональд Трамп / AP
4 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его очередной разговор с президентом России Владимиром Путиным не принес подвижек по украинскому вопросу.

«Я недоволен. Я не добился никакого прогресса», — отметил он, комментируя итоги беседы.

Это уже шестой телефонный разговор Трампа с Путиным после возвращения в Белый дом. До этого лидеры общались дважды в июне: 4-го числа — после раунда переговоров делегаций в Стамбуле, и 14-го — на фоне начала конфликта между Израилем и Ираном.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что беседа 3 июля длилась почти час. По его словам, Трамп вновь поднял тему немедленного прекращения военных действий, а Путин подтвердил, что Москва по-прежнему ориентируется на политико-дипломатическое урегулирование.

В разговоре также поднимались вопросы, связанные с Ираном, Сирией и общей обстановкой на Ближнем Востоке. Трамп подтвердил, что иранская тема обсуждалась отдельно. По словам Ушакова, идея личной встречи «не обсуждалась прямо», но продолжает «витать в воздухе».

Ранее президент России заявлял, что новая встреча делегаций Украины и России в Стамбуле может состояться после 22 июня. Однако конкретные сроки пока не согласованы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что стороны ждут предложений по дате, и «в процессе нет затыков».

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