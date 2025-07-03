Россия и Украина согласуют новый раунд переговоров, как только завершатся все процедурные формальности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, процесс идет в рабочем порядке, и никаких «затыков» в подготовке встречи нет. Стороны ожидают предложений по срокам ее проведения.

Песков подчеркнул, что Россия не обсуждает через СМИ содержание проектов меморандумов по урегулированию.

«Даже с украинской стороной это пока не обсуждалось», — заявил он.

Он добавил, что любые попытки публично комментировать содержание переговорных документов могут навредить процессу. Так Песков ответил на вопрос, содержится ли в российском предложении пункт о взаимной амнистии политзаключенных.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, даже если все остальные страны откажутся от поисков мира.

Турецкий лидер напомнил о стамбульских переговорах, которые «приоткрыли дверь к миру», и выразил готовность провести третий раунд переговоров.

«Конечная цель — организовать встречу на уровне лидеров в нашей стране и построить долгожданный мир», — заключил он.

Эрдоган отметил, что Турция ведет диалог со сторонами конфликта о возможности проведения новых переговоров, подчеркнув, что «и Украина, и Россия неоднократно демонстрировали свое доверие» к Анкаре.