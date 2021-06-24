Заявление в политических целях?

4 апреля 2021 года известный журналист и политик Максим Шевченко провел стрим на своем YouTube-канале. Во время эфира он сказал: «Тимофеева, по-моему, славна была тем, что организовала травлю ногайцев в свое время. Вот этих родителей, которые девочек в хиджаб одевали. В итоге родители убиты, Тимофеева – в руководстве «Народного фронта» сидит, куда Прилепин [политики и писатель Захар Прилепин – прим. редакции] вступил, кстати».

По версии СМИ, именно эти слова стали поводом для подачи депутатом Госдумы от «Единой России» вице-спикером Ольгой Тимофеевой заявления в СК о клевете. 15 июня о начале доследственной проверки написали сразу несколько СМИ со ссылкой на собственные источники. По результатам проверки Следком примет решение о возбуждении уголовного дела.

После того как история утекла в СМИ, журналист Андрей Караулов опубликовал аудиокомментарий Ольги Тимофеевой. Там девушка, которую представляют именем вице-спикера Госдумы, говорит, что ее «используют вслепую».

«Шевченко на меня, ну реально сказал, обвинил меня в экстремизме. Я обратилась туда еще два с половиной месяца назад, когда это случилось. Кто выдал эту информацию и зачем… Я понимаю, что меня сейчас используют просто вслепую. Я жду закон о досудебной блокировке, который сейчас на подписи у президента, и мы хотели это просто снять без всех вопросов через Генпрокуратуру», – сказала девушка, которую журналист представил под именем Тимофеевой.

Сам Максим Шевченко сообщил TRT на русском, что считает действия вице-спикера Госдумы попыткой давления на него как на политика. На осенних выборах в Госдуму он возглавит федеральный список Российской партии свободы и справедливости (РПСС).

«Я так понял, она написала два месяца назад это заявление в политических целях, чтобы оказать на меня давление. Очевидно, не лично, а или по согласованию с кем-то, или по предложению кого-то. На мой взгляд, это мерзкое действие, отвратительное, недостойное человека, который когда-то был журналистом, пусть будет на совести госпожи Тимофеевой. Мне тут нечего комментировать. Это прямая попытка политического запугивания меня и попытка снятия меня с выборов под тем или иным предлогом», – сказал Максим Шевченко.

TRT на русском попросили прокомментировать Ольгу Тимофееву скандал и уточнить подлинность записи телефонного разговора, опубликованного Андреем Карауловым. «Я не комментирую эту ситуацию. Я, извините, пожалуйста, иду на встречу с президентом сегодня как вице-спикер Госдумы», – сказала Тимофеева и положила трубку.

Примечательно, что нынешний депутат от Госдумы сама в 2012 году была одним из инициаторов возвращения статьи «Клевета» в Уголовный кодекс РФ. Как сообщала «Новая газета», поправки включали в качестве меры наказания уголовный срок в колонии до пяти лет, но тогда эту санкцию в последний момент исключил из проекта Владимир Путин. В декабре прошлого года статью о клевете все же ужесточили до введения уголовного срока.

Вопрос депутата

История о так называемой травле ногайцев развернулась осенью 2012 года. В начале октября директор школы №12 в селе Кара-Тюбе Ставропольского края вызвала к себе родителей пятерых школьниц-мусульманок и потребовала перестать одевать детей в хиджаб. Такой запрет был установлен уставом школы. Причем до этого вопросов к внешнему виду школьниц не возникало. Родители отказались и обратились в прокуратуру. С этого начался скандал о ношении предметов религиозной одежды в школах, который впоследствии комментировал и президент страны Владимир Путин.

Осенью 2012-го, по сообщениям СМИ, в нескольких районах Ставропольского края сложилась патовая ситуация – учениц в платках перестали пускать на уроки, а родители не позволяли им снимать одежду, подчеркивающую религиозную принадлежность. В обществе возникли две точки зрения: одни выступали за свободу вероисповедания, другие настаивали, что в школе необходимо носить исключительно светскую одежду.

За школьниц вступились их отцы, которые организовали целое активистское движение. Также в защиту девочек выступил на тот момент детский омбудсмен Павел Астахов. Как сообщали СМИ, он говорил, что мусульманский платок «не является каким-то неприличным атрибутом».

Спустя несколько недель стороны, казалось бы, пришли к компромиссу – девочкам позволили ходить в белых платках, но позже стало известно, что администрация школы вновь потребовала их снять. В конце октября 2012 года правительство Ставропольского края выпустило постановление об основных требованиях к школьной форме, где запретило носить одежду, подчеркивающую религиозную принадлежность.

Группа активистов обжаловала действия властей в Ставрапольском краевом суде, но их иск отклонили. Впоследствии Верховный суд также не поддержал жалобу родителей школьниц. Примечательно, что людей, которые тогда отстаивали права своих детей, уже нет в живых. Они были убиты друг за другом в последующие годы.

«Детские судьбы тогда если не искалечили, то подвергли публичному насилию. Вы сами понимаете, что такое для девочки-ногайки, мусульманки из села, публичное общероссийское обсуждение, когда их имена полоскали, их лица показывали, их прекрасные отцы за них вступились, которые потом погибли. Лучше бы Следственный комитет занялся расследованием убийств этих людей. Я в свое время записку президенту России передавал. Буквально, по поводу убийства этих ногайских имамов, как их называют – семь ногайских имамов. Их убили под покровом ночи. Никто не назван, никакие убийцы не названы», – прокомментировал события прошлого десятилетия Максим Шевченко.

По его словам, Ольга Тимофеева тогда участвовала в публичной дискуссии не на стороне детей. Один из ее комментариев в тот период TRT на русском обнаружили на сайте президента России. 14 октября 2012 года Владимир Путин встречался с представителями Общероссийского народного фронта. На той же встрече была и Ольга Тимофеева.

«Я не могу не задать сегодня этот вопрос, коль скоро я представитель средств массовой информации. Наверное, не первый день обсуждается – все смотрят средства массовой информации – хиджаб в школах. Ставропольская школа. Мы со Станиславом Сергеевичем [Говорухиным] выбраны от Ставропольского края в российскую Думу. Вчера было крайне, на мой взгляд, некорректное высказывание министра [образования и науки Д.Ливанова], который сказал: ну в этом нет ничего страшного. А я, как представитель Ставропольского края, который живет в окружении восьми национальных республик (Чечни, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии), понимаю, что такое некорректное высказывание может породить просто катастрофические последствия, потому что в каждом доме, там, где есть дети, сегодня это обсуждают. Более того, сегодня создан в Ставрополе федеральный университет, и как раз это может быть там миной замедленного действия. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали», – сказала тогда Тимофеева.

Тогда глава страны в ответ предложил подумать о введении единой формы для школ.

Кроме того, Ольга Тимофеева обсуждала вопрос ношения платков в школе и с самим Максимом Шевченко в эфире «Вести FM».

«Кавказ, не хочу объяснять, это такая огневая точка, которая вспыхивает то там, то здесь. И сегодня наши дети, на мой взгляд, должны расти в общих правилах игры. Самое главное, вот вы говорите, нужно обсуждать, что министр сказал, я, кстати, категорически высказалась против его высказывания. Я считаю, что это абсурдное было заявление. Можно обсуждать по-разному, что сказал Путин, а Путин четко сказал, что давайте вообще предположим возможность школьной формы введения. Я хочу всем напомнить статью Конституции, Россия – это светское государство. Я могу придерживаться абсолютно любой религии, мои родители могут быть богатыми или бедными, но в школу или университет мы должны ходить в нормальной одежде», – говорила она в 2012 году.

По словам Максима Шевченко, те девочки, что столкнулись тогда с травлей, не забыли прошлой обиды и, если это будет необходимо, «скажут свое слово».