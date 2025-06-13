Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет сегодня телефонные переговоры с Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Киром Стармером, сообщили в его канцелярии.

Ранее он уже обсудил ситуацию с лидерами Германии, Франции и Индии, которые, как утверждается в заявлении, «проявили понимание» к действиям Тель-Авива.

На этом фоне иранские государственные СМИ сообщили о новых взрывах — у авиабазы на западе страны.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что был заранее осведомлен об операции «Восстающий лев», однако подчеркнул, что американские силы не принимали в ней участия.

Он призвал Тегеран к переговорам по ядерной программе, пригрозив «еще более жестокими ударами» в случае отказа. «Было уже достаточно смерти и разрушений, но еще не поздно остановить резню», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Израиль утверждает, что в ходе ночной атаки было задействовано 200 самолетов, которые нанесли удары по 100 целям, включая системы ПВО и ядерные объекты. Основной центр обогащения урана в Натанзе, по заявлению израильской стороны, «серьезно поврежден».

На фоне ударов Тегеран отменил участие в следующем раунде переговоров с США в Омане, ранее запланированном на воскресенье.