ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Новый лидер ультраправых Франции стал популярнее «запрещенной» предшественницы
Опросы показывают: 29-летний лидер Rassemblement National Барделла опережает Ле Пен, которой суд запретил идти на выборы
Новый лидер ультраправых Франции стал популярнее «запрещенной» предшественницы
/ Reuters
6 мая 2025 г.

Новые соцопросы во Франции показали: глава ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) Жордан Барделла выходит вперед — даже опережает свою наставницу и многолетнего лидера Марин Ле Пен. Хотя оба стабильно набирают от 32 до 35% в первом туре, именно Барделла, по данным IFOP, выглядит более перспективным кандидатом во втором.

В парных сценариях он побеждает таких центристов, как Габриэль Атталь (52% против 48%) и Бруно Ретайо (53% против 47%), а в случае с Эдуаром Филиппом результат почти равный. Ле Пен, напротив, проигрывает Филиппу (48% против 52%).

Ситуация осложняется тем, что Ле Пен не может участвовать в выборах из-за судебного приговора по делу о хищении средств ЕС: до 2029 года ей запрещено занимать госдолжности, при этом апелляция запланирована на лето 2026 года. Партия пока называет ее «основной кандидатурой», но успех Барделлы может изменить расстановку сил.

Сама Ле Пен долгие годы перестраивала RN, и даже отстранила отца — Жан-Мари Ле Пена. Барделла же привлек аудиторию молодостью, харизмой и активностью в соцсетях. Он популярен на TikTok и обладает имиджем «своего парня» из пригорода.

Однако критики указывают на отсутствие у него опыта управления: Барделла не занимал ни одной высокой госдолжности. Тем не менее RN все ближе к Елисейскому дворцу на фоне роста недовольства по темам миграции, безопасности и экономики.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us