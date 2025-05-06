Новые соцопросы во Франции показали: глава ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) Жордан Барделла выходит вперед — даже опережает свою наставницу и многолетнего лидера Марин Ле Пен. Хотя оба стабильно набирают от 32 до 35% в первом туре, именно Барделла, по данным IFOP, выглядит более перспективным кандидатом во втором.

В парных сценариях он побеждает таких центристов, как Габриэль Атталь (52% против 48%) и Бруно Ретайо (53% против 47%), а в случае с Эдуаром Филиппом результат почти равный. Ле Пен, напротив, проигрывает Филиппу (48% против 52%).

Ситуация осложняется тем, что Ле Пен не может участвовать в выборах из-за судебного приговора по делу о хищении средств ЕС: до 2029 года ей запрещено занимать госдолжности, при этом апелляция запланирована на лето 2026 года. Партия пока называет ее «основной кандидатурой», но успех Барделлы может изменить расстановку сил.

Сама Ле Пен долгие годы перестраивала RN, и даже отстранила отца — Жан-Мари Ле Пена. Барделла же привлек аудиторию молодостью, харизмой и активностью в соцсетях. Он популярен на TikTok и обладает имиджем «своего парня» из пригорода.

Однако критики указывают на отсутствие у него опыта управления: Барделла не занимал ни одной высокой госдолжности. Тем не менее RN все ближе к Елисейскому дворцу на фоне роста недовольства по темам миграции, безопасности и экономики.