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Албания закупит у Турции ударные дроны на сумму €8,2 млн
Вслед за Польшой о покупке турецких беспилотников объявило албанское военное ведомство. В Литве также не исключают контракт о закупке БПЛА компании Baykar Defense
Албания закупит у Турции ударные дроны на сумму €8,2 млн
Фото: AA / AA
28 июня 2021 г.

Министерство обороны Албании планирует приобрести боевые БПЛА у турецкой компании Baykar Defense на общую сумму €8,2 млн, сообщает Exit News со ссылкой на проект местного госбюджета от 22 июня 2021 года.

Министр внутренних дел Бледар Кучи в июне этого года приехал в Турцию специально для того, чтобы встретиться с представителями компании и ознакомиться с производством.

Албания в прошлом году стала первым покупателем системы защиты от беспилотников, разработанной турецкой оборонной фирмой National War Technologies Defense Systems Inc.

В мае стало известно, что Польша станет первой страной, входящей в НАТО, которая закупит у Турции боевые беспилотники. В общей сложности это будут 24 дрона модели Bayraktar TB2 с полным оснащением – системами управления и разведки, а также логистическим и учебным пакетами. Готовый к эксплуатации комплект новых беспилотных летательных аппаратов должен поступить на вооружение польской армии уже в 2022 году.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, «польская армия получит в распоряжение проверенное оружие, которого никогда еще не было в ее оснащении». Турецкие БПЛА были испытаны в военных конфликтах и будут вооружены противотанковыми ракетами.

О возможности закупки боевых дронов Bayraktar недавно говорили и в Литве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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