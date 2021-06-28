Вирусолог Даниэль Андерсон, до ноября 2019 года работавшая в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, считает, что коронавирус имеет естественное природное происхождение.

Однако полностью исключать версию лабораторного происхождения она тоже не стала.

«Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов», – сообщила Андерсон в интервью агентству Bloomberg.

Она отметила, что коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002–2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны. При этом Андерсон сказала, что не считает необычным, что источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2 еще не найден: по ее словам, патоген прежнего коронавируса был найден почти через 10 лет после вспышки.

При этом она выразила уверенность, что даже если вирус «убежал» из лаборатории, умысла в действиях ученых быть не могло. Специалисты могли случайно заразиться во время работы, а затем непреднамеренно заразить других. Однако Андерсон оценила вероятность этого как чрезвычайно незначительную.

Лабораторные работы по усилению вируса, по словам ученой, теоретически могли иметь место, однако вероятность этого ничтожно мала. «Очень трудно добиться этого, когда тебе это необходимо», – сказала она. Вирусолог отметила, что подобные работы требуют разрешения на многих уровнях, а стандарты научного сообщества ограничивают подобные исследования.

Слухи о лабораторном происхождении вируса обрели основу в виде доклада, который представители Республиканской партии из комитета Палаты представителей США представили в мае. В нем имеются «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайские власти эту версию исключают.

Тем временем в Индии переболевших коронавирусом детей поразил смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром. Точное число случаев пока не установлено, врачи выражают тревогу по поводу отсутствия официальной статистики и рекомендаций по лечению. Цифры только в Чандигархе варьируются от 42 до 252 заболевших.

Мультисистемный воспалительный синдром характеризуется лихорадкой, температурой, сыпью, рвотой и диареей, его зачастую путают с другими детскими заболеваниями. По словам специалистов, даже те, у кого нет симптомов, должны находиться под наблюдением.