ПОЛИТИКА
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Цены на нефть резко упали
Нефтяной рынок лихорадит: цены падают на фоне политики Трампа и действий ОПЕК+
Цены на нефть резко упали
/ Reuters
3 апреля 2025 г.

Мировые цены на нефть резко пошли вниз — сразу на 7% за день. Это самое сильное падение с марта 2022 года. Баррель нефти Brent теперь стоит меньше $70. Американская нефть WTI подешевела еще сильнее — до $66.

Причин две. Во-первых, президент США Дональд Трамп пообещал вернуть жесткие пошлины почти для всех стран — как в начале XX века. Бизнес и инвесторы испугались: если начнется глобальный экономический спад, нефть будет просто не нужна в прежних объемах. Аналитики JPMorgan уже говорят о возможной рецессии — третьей за 25 лет.

Сильнее всего, по мнению экспертов, пострадают азиатские страны — крупнейшие покупатели нефти. Их экономика зависит от торговли с США, а пошлины делают эту торговлю сложнее и дороже.

Во-вторых, страны ОПЕК+ (включая Россию и Саудовскую Аравию) неожиданно решили резко увеличить добычу нефти — на 411 тыс. баррелей в день. Это втрое больше, чем планировали раньше. Теперь рынок боится переизбытка: нефти будет больше, чем спроса.

Такое положение может быть выгодно США — Трамп давно давил на ОПЕК, требуя удешевить нефть. Если цена на российскую марку Urals упадет до $55, это станет серьезной проблемой для бюджета РФ: уже два месяца подряд нефтяные доходы падают почти на 20%. Если баррель Urals опустится ниже $50, правительству РФ не избежать сокращения государственных расходов.

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