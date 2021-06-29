Один из богатейших бизнесменов России и глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко считает, что у российской экономики слабых сторон больше, чем сильных.

«Слабых сторон гораздо больше: это низкая производительность труда, это вовлечение государства, всевозможных участников в экономическую жизнь. В том числе и силовых структур, естественно. Все это нехорошо», – рассказал Бойко в интервью РБК.

По его словам, в России «выше, чем хотелось бы» риски для частной собственности, что негативно влияет на инвестиционную привлекательность.

Бизнесмен уверен, что большие госкомпании неэффективны. «Они проигрывают конкурентам. Если бы это была одна страна на весь земной шар, было бы абсолютно нормально. Но поскольку есть внешние конкуренты, то, конечно, частную инициативу никто не отменял. И частный бизнес все равно будет более эффективным, чем государственный», – пояснил он.

Миллиардер подчеркнул, что из-за низкой производительности труда российские компании будут уступать внешним конкурентам. «У нас нет инновационного лифта. У нас нет, к сожалению, в достаточной степени инновационных институтов, необходимых в совокупности своей. И предпосылок для инновационного роста. Вот это вот печально. Вот это недостаток, безусловно», – добавил глава Finstar.

В то же время он признал, что резистентность российской экономики помогла ей лучше справиться с кризисом во время пандемии. «Большой и крупный промышленный сектор в составе ВВП. Малый и средний бизнес пока достаточно маленький. А он пострадал прежде всего. Поэтому мы пострадали достаточно мало, потому что просто страдающих мало», – объяснил участник списка Forbes.

Однако, по его словам, тенденцию с устойчивостью экономики, которая сейчас демонстрируется за счет незначительного роста и отсутствия «перегревов» на рынках, власти угадали случайно. «Мы вообще попали в тренд. Все призывают не расти, а мы и не растем», – сказал Бойко.

Глава Минфина Антон Силуанов также считает, что российская экономика испытала шоки в 2020 году из-за вспышки коронавируса и спровоцированного ею снижения деловой активности. Об этом он написал в своей статье «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» для журнала «Финансы».

Как отметил министр, сейчас мировая экономика перешла к постепенному восстановлению, но изменения и вызовы, сформировавшиеся в пандемию, потребуют от России решения ключевых задач. Пандемия привела не только к падению мировой экономики, но и к ее существенным изменениям.

По мнению Силуанова, идущая сейчас трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики.

К тому же, глава финансового ведомства уверен, что эффекты глобальных изменений, которые вызвало распространение COVID-19, будут проявляться как в кратко- и среднесрочной перспективе, так и в долгосрочной.