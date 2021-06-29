Президент Кыргызстана Садыр Жапаров постановил сократить штатную численность государственного аппарата на 30%, сообщает KNEWS со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Руководствуясь статьей 71 Конституции КР, постановляется сократить штатную численность администрации президента КР, министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных госорганов исполнительной власти, местных государственных администраций, государственных органов, находящихся в ведении президента КР, до 30%», – говорится в сообщении.

Сокращение проводится в целях оптимизации структуры государственных органов исполнительной власти и управления, устранения дублирующих и излишних функций, а также обеспечения экономии бюджетных средств.

Согласно указу, рекомендуется:

– Жогорку Кенешу (парламенту) провести работу по сокращению численности работников аппарата ЖК, Управления делами ЖК до 30%;

– Верховному и Конституционному судам, местным судам и Судебному департаменту провести оптимизацию структуры судебных органов и сократить их штатную численность до 30%;

– органам местного самоуправления провести инвентаризацию в бюджетных учреждениях и организациях, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и сократить численность работников до 30%.

Кабинету министров республики рекомендуется:

– обеспечить выплату выходных пособий сокращенным работникам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

– принять необходимые меры по обучению высвобождаемых работников основам предпринимательской деятельности;

– направить сэкономленные средства на повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих;

– привести нормативные правовые акты Кыргызской Республики в соответствие с настоящим Указом.

На сэкономленные деньги планируется повысить зарплаты государственных и муниципальных служащих.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.