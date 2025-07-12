ПОЛИТИКА
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Баку и Дамаск сближаются в энергетике
SOCAR и правительство Сирии подписали меморандум о взаимопонимании в ходе визита президента Ахмеда аш-Шара в Баку
Баку и Дамаск сближаются в энергетике
SOCAR и Сирия подписали меморандум о сотрудничестве / AA
12 июля 2025 г.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и правительство Сирии подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает агентство АЗЕРТАДЖ, документ подписан 12 июля в рамках визита в Азербайджан президента Сирии Ахмеда аш-Шара.

С азербайджанской стороны меморандум подписал министр экономики и председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров. С сирийской стороны — министр энергетики Мухаммед аль-Башир.

Содержание соглашения официально не раскрывается.

Визит Ахмеда аш-Шара в Баку стал первым официальным визитом в Азербайджан в его нынешнем статусе. Делегацию сирийского лидера встретили в международном аэропорту имени Гейдара Алиева заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, замминистра иностранных дел Фариз Рзаев и другие высокопоставленные чиновники.

На церемонии встречи был выстроен почетный караул, в аэропорту развешены флаги двух стран.

Ранее, в мае, аш-Шара принимал в Дамаске азербайджанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, региональная повестка и экономическое взаимодействие.

По данным издания Middle East Eye, интерес к энергетическому сотрудничеству стал одним из главных направлений диалога. В апреле, на полях дипломатического форума в Анталье, президент Азербайджана Ильхам Алиев и аш-Шара провели первую личную встречу.

Сирийская сторона выразила заинтересованность в привлечении SOCAR к восстановлению нефтегазового сектора страны, включая разработку месторождений на северо-востоке Сирии.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Ильхам Алиев выразил готовность оказать Сирии «любую поддержку» в вопросах природного газа.

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