Президент Сербии Александр Вучич впервые с начала войны прибыл в Украину, где на саммите в Одессе выразил поддержку территориальной целостности страны и предложил помощь в восстановлении разрушенных городов.

Сербский лидер отметил, что Белград готов взять под патронаж один или два населенных пункта.

«Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два города или один небольшой регион, который мы могли бы возродить. Это была бы четкая и очень конкретная помощь, — сказал он на встрече лидеров стран Юго-Восточной Европы. — Что-то вроде того, что делал Азербайджан».

Визит прошел на фоне обострения отношений между Сербией и Россией: ранее Москва обвинила Белград в поставках боеприпасов Украине, назвав это «выстрелом в спину».