Антибиотики – одно из величайших открытий XX века. Менее чем за 100 лет они радикально изменили медицину и увеличили среднюю продолжительность жизни человека на 23 года. Они остановили такие страшные мировые трагедии, как чума («черная смерть»), холера, сифилис, лепра, туберкулез, множество детских инфекций и прочие болезни. К тому же разработаны и противоопухолевые препараты на основе антибиотиков. Современный мир уже невозможно представить без этой группы лекарств.

Но есть и обратная сторона медали – вместе с расширением применения антибиотиков повсеместно растет устойчивость к ним бактерий.

Микробы обладают невероятной способностью приспосабливаться к внешнему воздействию. Их жизнестойкость только выиграла от бесконтрольного применения людьми противомикробных препаратов.

По данным ВОЗ, ни один из 43 антибиотиков, находящихся сейчас в разработке, не решит в нужной степени проблему лекарственной устойчивости наиболее опасных бактерий.

История разработки антибиотиков

В официальной медицине первым антибиотиком считается пенициллин. Однако свидетельства применения антибиотиков уходят корнями еще в глубокую древность. Так, например, факт использования тетрациклина был зарегистрирован в древней популяции группы X (350–550 гг. н. э.) из Суданской Нубии (Bassett et al., 1980). Исследователи объяснили это только тем, что в рационе людей того времени были вещества, которые содержали данный антибиотик. Другой пример – исследование тканей бедренных костей скелетов из оазиса Дахлех в Египте, где ученые также нашли следы тетрациклина. Примечательно, что в этих общинах население практически не страдало от инфекций.

Также широко известно о применении заплесневелого хлеба на открытых ранах, что успешно практиковалось в Древнем Египте, Китае, Сербии, Греции и Риме.

В 1910-м немецкий бактериолог Пауль Эрлих объявил об открытии сальварсана – антибиотика, который усмирил сифилис, считавшийся до этого неизлечимой болячкой.

В 1928-м британский микробиолог Александр Флеминг открыл пенициллин. Это была случайно обнаруженная плесень, оставшаяся в чашке Петри (в ней выращивают бактерии) и мешавшая микробам размножаться. Но ценность этого открытия была установлена не сразу: в практическую медицину пенициллин вошел лишь спустя более 10 лет.

В 1930-х немецкий биохимик Герхард Домагк разработал препарат «Пронтозил». В то время он стал первым коммерчески доступным антибактериальным средством.

Пенициллин стали широко применять для лечения бактериальных инфекций начиная с 1945 года, и это заслуга британских ученых Говарда Флори и Эрнста Чейна, эффективно очистивших антибиотик и увеличивших его производство. Данное событие положило начало так называемой «золотой эре» антибиотиков. Флори, Чейн и Флеминг получили Нобелевскую премию за блестящие открытия в медицине.

1940-1962 годы считаются «золотой эрой» антибиотиков. Было открыто и представлено на рынке большинство препаратов, которые мы используем и по сей день. Достигнуты серьезные успехи в лечении большинства известных инфекций.

В наши дни новых антибиотиков в разработке очень мало. В то же время растет количество устойчивых к ним бактерий, в связи с чем эффективность противомикробного лечения повсеместно снижается.

Почти все препараты, появившиеся на рынке в последние десятилетия, представляют собой лишь разновидности антибиотиков, открытых к 80-м годам XX века.

Разработка антибиотиков становится все более сложным, трудоемким и дорогостоящим процессом. Новые одобренные препараты, как правило, имеют короткий курс лечения и ограничения на применение, чтобы замедлить развитие устойчивости. Поэтому их прибыльность не столь высока и не оправдывает в полной мере ожидания фармкомпаний.

Такие препараты редко нацелены на лекарственно-устойчивые бактерии и зарегистрированы для применения лишь в небольшом ряде стран. Из 25 антибиотиков, появившихся на рынке в период с 1999 по 2014 год, только 12 были зарегистрированы более, чем в 10 странах.

Темная сторона антибиотиков: почему растет устойчивость бактерий?

Устойчивость к антибиотикам, или антибиотикорезистентность – способность бактерий защищаться от воздействия антибиотиков. Устойчивые бактерии могут не просто выживать в присутствии антибиотика, но и активно размножаться.

Резистентные к антибиотикам супербактерии становятся причиной 700 000 смертей в год. Предполагается, что без принятия срочных мер это число будет расти в геометрической прогрессии.

Ежегодно используется около 34,8 млрд доз антимикробных препаратов, при этом с 2000 по 2015 год мировое потребление увеличилось на 65%. В Великобритании каждый пятый антибиотик назначается без необходимости, в США – каждый третий. 17% из числа некачественных/фальсифицированных лекарств, о которых сообщила ВОЗ, составляют антибиотики.

Есть 2 механизма развития устойчивости у бактерий: случайные мутации в бактериальной ДНК и передача резистентности от других микробов (горизонтальный перенос генов).

Ежели мутация помогла бактерии выжить, она сохранится в ее ДНК и будет передаваться следующим поколениям либо соседям путем горизонтального переноса. Резистентные бактерии легко распространяются через пищу, воду, воздух, бытовые предметы.

Устойчивость к антибиотикам уже обрела часть бактерий, среди которых бактерии, вызывающие:

– инфекции дыхательных путей;

– кожные инфекции;

– инфекции мочевыводящих путей;

– менингит;

– заболевания, передающиеся половым путем и др.

Особую настороженность у врачей вызывают такие микроорганизмы, как микобактерии туберкулеза, золотистый стафилококк, устойчивый к метициллину, синегнойная палочка, акинетобактерия Баумана, энтеробактерии и ряд других.

Когда антибиотики действительно необходимы?

Антибиотики эффективны лишь при инфекциях, вызванных бактериями (стрептококковая ангина, бактериальная пневмония, инфекции мочевыделительной системы).

Очень часто антибиотики назначают при вирусной инфекции – это огромная ошибка. Большинство болей в горле (без налета и даже с налетом), простуда, насморк (в том числе с желтыми и зелеными выделениями), грипп вызваны вирусами и не требуют применения антибактериальных препаратов.

Кроме того, использование антибиотиков против вирусных инфекций:

– не вылечит заболевание;

– не защитит окружающих от заражения;

– не улучшит самочувствие;

– может спровоцировать ненужные побочные эффекты;

– а самое главное – содействует росту устойчивых бактерий.

Антибиотики не всегда нужны и при таких бактериальных инфекциях, как синуситы (воспаление пазух носа) и при некоторых инфекциях уха.

Борьба с устойчивостью микробов

Величайшие умы всего мира бьются над поиском решений проблем с антибиотиками.

Хороший образец являет собой FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США). Организация активно проводит политику по борьбе с антибиотикорезистентностью.

FDA установила правила маркировки лекарств, подчеркивющие разумное применение антибиотиков. По ним медицинские работники должны назначать антимикробные препараты лишь в случае реальной необходимости и объяснять пациентам, как правильно использовать эти лекарства. FDA поощряет разработку новых лекарств, вакцин и усовершенствованных методов диагностики инфекционных заболеваний.

С 2015 года FDA одобрила новые антибиотики, нацеленные на уничтожение устойчивых бактерий. Врачам рекомендуется использовать новые препараты строго по назначению. Некоторые из антибиотиков должны применяться только для лечения пациентов, имеющих ограниченные возможности терапии.

Для того чтобы человечество окончательно не утратило контроль над инфекциями, необходимы не только грамотные действия со стороны медиков, но и ответственное отношение граждан к своему здоровью.

Приводим рекомендации по правильному использованию антибиотиков для пациентов, разработанные FDA:

– принимайте антибиотики только в соответствии с назначениями врача!;

– не прекращайте самовольно прием препаратов, не завершив весь курс. Даже если стало лучше. И наоборот, если кажется, что нет эффекта. У них эффект накопительный: 3 дня приема могут не дать эффект, но курс из 7-10 дней в итоге сделает свое дело. Ведь стоит лишь прервать лечение слишком рано, и оставшиеся бактерии могут стать устойчивыми к данному препарату;

– не пропускайте прием очередной дозы. Антибиотики наиболее эффективны, когда их принимают в положенное время и в точной дозировке;

– не экономьте на антибиотиках. Никогда не принимайте остатки лекарства, назначенного по другому случаю. А также не стоит самовольно заменять один препарат на другой (вспомните список в интернете с лекарствами и их дешевыми аналогами – они сильно разнятся по эффектам, побочкам и прочим последствиям!);

– не принимайте препараты, которые прописали кому-то другому. Они могут не подойти в вашем случае, отсрочить верное лечение и привести к ухудшению болезни;

– обо всех сомнениях говорите со своим лечащим врачом. Задавайте вопросы, особенно если вы не уверены, когда вам нужен антибиотик или как его принимать;

– уведомляйте врача, если у вас возникли новые или необычные симптомы либо побочные эффекты. Возможно, вам потребуется прервать прием антибиотика, вызывающего неприятный эффект, и продолжить лечение иным препаратом.

Резюме

Нет сомнений в том, что антибиотики – это одно из величайших достижений в медицине, их заслуги трудно переоценить. Благодаря им были предотвращены сотни тысяч смертей от различных инфекций. Смертельные болезни были взяты под тщательный контроль и стали управляемыми.

Но за все нужно платить, и порою весьма ценной монетой. И рост устойчивости бактерий – главная цена расплаты. Мы изо всех сил пытаемся сдерживать эту проблему. Мы говорим о ней повсюду. Мы призываем вас рационально подходить к антибиотикотерапии и не применять препараты без назначения врача. Не прерывать начатое лечение, не завершив курс. И еще много-много «не», о чем было сказано ранее.

Надеемся, что наш голос будет услышан.

Будьте здоровы!