Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на угрозы санкций со стороны президента США Дональда Трампа, сообщили Reuters два источника в правительстве Индии, пожелавшие остаться неназванными из-за высокой чувствительности вопроса.

«Это долгосрочные контракты. Нельзя просто взять и прекратить закупки в один день», — отметил один из них.

В пятницу Трамп заявил, что, по его сведениям, Индия больше не закупает нефть у России. Этот шаг Нью-Дели он назвал «хорошим».

«Насколько я понимаю, Индия больше не собирается покупать нефть у России», — сказал Трамп журналистам, покидая Белый дом перед поездкой на выходные в свой гольф-клуб Бедминстер в Нью-Джерси. «Так я слышал. Не знаю, правда ли это, но это хороший шаг. Посмотрим, как все обернется», — добавил он.

Ранее Трамп обвинял Нью-Дели в нечестной торговой политике, а также в тесных энергетических и военных связях с Россией. «ИНДИЯ БУДЕТ ПЛАТИТЬ 25-ПРОЦЕНТНЫЙ ТАРИФ, ПЛЮС ШТРАФ ЗА УКАЗАННОЕ ВЫШЕ, НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО АВГУСТА», — написал он в среду на платформе Truth Social. Не уточняя, в чем заключается «штраф», Трамп раскритиковал торговые барьеры Индии и ее связи с Россией.