Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на угрозы санкций со стороны президента США Дональда Трампа, сообщили Reuters два источника в правительстве Индии, пожелавшие остаться неназванными из-за высокой чувствительности вопроса.
«Это долгосрочные контракты. Нельзя просто взять и прекратить закупки в один день», — отметил один из них.
В пятницу Трамп заявил, что, по его сведениям, Индия больше не закупает нефть у России. Этот шаг Нью-Дели он назвал «хорошим».
«Насколько я понимаю, Индия больше не собирается покупать нефть у России», — сказал Трамп журналистам, покидая Белый дом перед поездкой на выходные в свой гольф-клуб Бедминстер в Нью-Джерси. «Так я слышал. Не знаю, правда ли это, но это хороший шаг. Посмотрим, как все обернется», — добавил он.
Ранее Трамп обвинял Нью-Дели в нечестной торговой политике, а также в тесных энергетических и военных связях с Россией. «ИНДИЯ БУДЕТ ПЛАТИТЬ 25-ПРОЦЕНТНЫЙ ТАРИФ, ПЛЮС ШТРАФ ЗА УКАЗАННОЕ ВЫШЕ, НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО АВГУСТА», — написал он в среду на платформе Truth Social. Не уточняя, в чем заключается «штраф», Трамп раскритиковал торговые барьеры Индии и ее связи с Россией.
«Индия — наш друг, но за все эти годы мы вели с ней сравнительно небольшой бизнес, потому что ее тарифы слишком высоки — одни из самых высоких в мире», — подчеркнул он.
Отметим, что внешнеторговый дефицит Соединненных Штатов с Индией в 2024 году, согласно данным управления торгового представителя США, составил $45,7 млрд, что на 5,4% ($2,4 млрд) больше по сравнению с 2023 годом.
Напомним, что ранее государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии приостановили закупки российской нефти на фоне заявлений Дональда Трампа, который пригрозил Дели 100-процентными пошлинами за экономическое сотрудничество с Россией. По словам собеседников Reuters, индийские НПЗ начали искать альтернативные поставки на спот-рынке.
В качестве замены они рассматривают сырье из стран Ближнего Востока и Западной Африки. В частности, от российской нефти отказалась Indian Oil Corporation — крупнейшая госкомпания страны, управляющая половиной всех НПЗ в Индии. Также о приостановке закупок сообщили Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical.