Новый раунд
В Украине траур. В ночь на 31 июля РФ выпустила по Киеву сотни беспилотников и 8 крылатых ракет «Искандер-К». Одна из них разрушила жилой многоэтажный дом. Погибли 31 человек, среди них — пятеро детей, самому младшему было два года.
Власти многих стран осудили удары России по Украине. Президент США Дональд Трамп назвал действия Кремля «отвратительными». «Это не моя война. Но я говорил: если я приду к власти, я постараюсь это остановить», — подчеркнул он.
Несмотря на громкие обещания, с приходом Трампа война, похоже, только ожесточается. Россия наращивает производство дронов и ракет, количество жертв среди мирного населения Украины продолжает расти. Киев испытывает перебои в получении помощи: Вашингтон то возобновляет, то замораживает поддержку — без ясных объяснений.
Сам американский президент почти ежедневно называет президенту РФ Владимиру Путину новые «крайние сроки» окончания войны: 50, 12, 10 дней. И, кажется, в Москве уже не воспринимают эти угрозы всерьез: Кремль их попросту игнорирует.
Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), «постоянные ночные удары России по Украине — это явный отказ от призывов Трампа к миру». По словам госсекретаря США Марко Рубио, на этой неделе состоялся очередной раунд переговоров с представителями Москвы. Разговор шел не с Путиным, а с одним из высокопоставленных чиновников его окружения. Прорыва не произошло.
Вашингтон исключает прямого вмешательства в войну, поэтому у Трампа остаются, по сути, только два пути. Первый — еще одна попытка убедить Путина договориться, уже на более жестких условиях. Американский президент уже предупредил: если до 8 августа Россия не остановит боевые действия, США введут новые санкции.
«Они знают о санкциях. Не уверен, что это сработает, но мы их введем», — заявил Трамп.
На этом фоне стало известно о подготовке визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. «Он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», — объявил глава Белого дома.
Это выглядит как последняя попытка урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Если и она закончится безрезультатно, США могут объявить очередное «последнее китайское предупреждение». А затем — либо ввести ограничения, либо постепенно дистанцироваться от темы.
50 на 50
Недавние сигналы между США и Россией позволяют сделать несколько важных выводов, говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин. Прежде всего, по его словам, Дональд Трамп больше не полагается исключительно на «пряники» в общении с Кремлем.
«Ранее, в противоположность линии Байдена, он делал ставку на более мягкий подход, подразумевая, что можно договориться без санкционного давления. Теперь же становится ясно: Трамп понимает, что с Россией такой подход не работает», — поясняет эксперт.
Другой важный фактор: Трампу, по всей видимости, удалось достичь торговых договоренностей с ЕС, что позволило освободить ресурсы и внимание для других приоритетов. Российско-украинская война снова вышла для него на первый план.
«Ситуация обостряется. Трамп, похоже, больше не готов выслушивать от Москвы аргументы в духе «пока не время». Его терпение на исходе. И миссия Уиткоффа, направляющегося в Москву, скорее всего, будет посвящена именно этому: добиться четкого ответа — да или нет», — заявил собеседник агентства
Но, что касается хода переговоров, то многое будет зависеть от позиции Китая, продолжает эксперт. Если Пекин будет готов на это пойти, то и Москва может согласиться. В противном случае — вряд ли.
«Отказ от перемирия усилит зависимость России от Китая и, скорее всего, приведет к охлаждению диалога с Трампом. А Кремль, похоже, все еще надеется балансировать между Вашингтоном и Пекином. Так что сейчас — 50 на 50. Публичное давление со стороны Трампа, возможно, и есть та самая последняя попытка достучаться до Москвы, прежде чем США перейдут к жестким мерам», — подчеркивает Якубин.
По его словам, судя по последним контактам между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и китайским руководством, можно предположить, что Пекин обсуждает с Москвой потенциальные сценарии. И если Уиткоффу удастся привнести некую конструктивную формулу, шанс на временную приостановку огня сохраняется.
«Трампу это нужно как никогда: и для внутренней повестки, и для имиджа миротворца, — напоминает эксперт. — И, возможно, он все еще не теряет надежды примерить на себя роль кандидата на Нобелевскую премию мира»,