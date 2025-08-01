Новый раунд

В Украине траур. В ночь на 31 июля РФ выпустила по Киеву сотни беспилотников и 8 крылатых ракет «Искандер-К». Одна из них разрушила жилой многоэтажный дом. Погибли 31 человек, среди них — пятеро детей, самому младшему было два года.

Власти многих стран осудили удары России по Украине. Президент США Дональд Трамп назвал действия Кремля «отвратительными». «Это не моя война. Но я говорил: если я приду к власти, я постараюсь это остановить», — подчеркнул он.

Несмотря на громкие обещания, с приходом Трампа война, похоже, только ожесточается. Россия наращивает производство дронов и ракет, количество жертв среди мирного населения Украины продолжает расти. Киев испытывает перебои в получении помощи: Вашингтон то возобновляет, то замораживает поддержку — без ясных объяснений.

Сам американский президент почти ежедневно называет президенту РФ Владимиру Путину новые «крайние сроки» окончания войны: 50, 12, 10 дней. И, кажется, в Москве уже не воспринимают эти угрозы всерьез: Кремль их попросту игнорирует.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), «постоянные ночные удары России по Украине — это явный отказ от призывов Трампа к миру». По словам госсекретаря США Марко Рубио, на этой неделе состоялся очередной раунд переговоров с представителями Москвы. Разговор шел не с Путиным, а с одним из высокопоставленных чиновников его окружения. Прорыва не произошло.

Вашингтон исключает прямого вмешательства в войну, поэтому у Трампа остаются, по сути, только два пути. Первый — еще одна попытка убедить Путина договориться, уже на более жестких условиях. Американский президент уже предупредил: если до 8 августа Россия не остановит боевые действия, США введут новые санкции.

«Они знают о санкциях. Не уверен, что это сработает, но мы их введем», — заявил Трамп.

На этом фоне стало известно о подготовке визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. «Он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», — объявил глава Белого дома.

Это выглядит как последняя попытка урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Если и она закончится безрезультатно, США могут объявить очередное «последнее китайское предупреждение». А затем — либо ввести ограничения, либо постепенно дистанцироваться от темы.