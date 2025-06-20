В ночь на 20 июня российская армия нанесла массированный удар по Одессе с применением ударных беспилотников. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в городе зафиксировано более 10 попаданий. В результате начались масштабные пожары. Огонь охватил семь жилых домов в центре города.

Полностью сгорело 4-этажное жилое здание. Еще три этажа 23-этажного дома загорелись. Из него эвакуировали 600 человек.

По информации мэра города Геннадия Труханова, повреждены корпуса одного из вузов, прибрежные рекреационные объекты и газопровод. В компании «Укрзалізниця» сообщили о повреждениях инфраструктуры железнодорожного вокзала.

По данным Одесской областной прокуратуры, в результате атаки погиб один человек, пострадали 14. Среди них — трое спасателей.

В ту же ночь российские дроны атаковали Харьков. Под удар попали Шевченковский и Основянский районы. Всего зафиксировано четыре попадания. Возник пожар на крыше 6-этажного недостроенного дома. Также горели три ангара на территории гражданского предприятия. Повреждены пять частных жилых домов.

По данным ГСЧС, в Харькове пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних девочек.

ВСУ сообщили, что всего за ночь Россия атаковала Украину 86 беспилотниками. Силы ПВО сбили 70 из них.

17 июня Россия уже атаковала Одессу. Тогда погиб один человек, 17 получили ранения. 12 июня удары были нанесены по Харькову — пострадали жилые кварталы, учебные заведения и детские сады. Были ранены 12 человек, четверо из них — дети.

7 июня в Харькове произошла масштабная атака. Россия применила более 50 дронов, две ракеты и четыре авиабомбы. Погибли три человека, ранены более 20, в том числе младенец и подросток. Повреждены 18 многоквартирных и 13 частных домов.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.