Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии в честь Дня независимости, прошедшей у мемориального комплекса «Курган славы», сравнил память о Второй мировой войне с памятью о Холокосте, заявив, что перед евреями, которые «правили миром и СМИ», «преклоняется весь мир».

Речь была сосредоточена на роли белорусов в борьбе с нацистами в составе советских войск, при этом Лукашенко подчеркнул, что необходимо провести дополнительную работу, чтобы люди помнили участие Беларуси во Второй мировой войне.

Он также сообщил, что власти начали расследовать преступления, совершенные нацистами на белорусской земле, чтобы доказать «холокост белорусского народа».

«Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать, а мы такие толерантные, такие добрые, никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели», – сказал Лукашенко, добавив, что во время войны погиб каждый третий белорус.

В МИД Израиля посчитали данные высказывания Лукашенко неприемлемыми.

Эта речь белорусского президента прозвучала всего за несколько дней до того, как он получил теплое послание от покидающего свой пост президента Израиля Реувена Ривлина. Однако газета Israel Hayom пишет, что Ривлин направил его, находясь под сильным давлением со стороны министерства иностранных дел. Причина этого давления до сих пор не ясна.

Александр Лукашенко не первый раз обвиняют в антисемитских высказываниях. В частности, в 2015 году он раскритиковал Семена Шапиро, тогдашнего руководителя Минской области, за то, что тот «не взял под контроль» белорусских евреев . А в 2007 году он заявил, что евреи превратили Бобруйск в «свинарник».