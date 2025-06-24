Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Гааге на полях саммита глав государств и правительств НАТО.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, главы двух стран обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что две страны обладают большим потенциалом в различных областях, особенно в энергетике и инвестициях. По его словам, развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности облегчит достижение цели в 100 млрд долларов торгового оборота между странами.

Турецкий лидер выразил удовлетворение перемирием между Израилем и Ираном, достигнутым благодаря усилиям президента Трампа, и выразил надежду на то, что оно станет постоянным. Эрдоган подчеркнул важность тесного диалога для скорейшего прекращения гуманитарной трагедии в Газе и мирного решения войны между Россией и Украиной.

Как ведущие союзники НАТО, оба лидера отметили важность шагов по укреплению сдерживающей силы альянса.